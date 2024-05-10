"خطأً طبي" يتسبب في أزمة كبيرة لبرشلونة

وأصيب غافي بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي وتلف الغضروف المفصلي مع المنتخب الإسباني في نوفمبر الماضي، وعاد لتلقي العلاج مع أطباء نادي برشلونة.

ونشرت صحيفة (AS) الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن هناك اعتقاد في برشلونة، بأن الطاقم الطبي في النادي الكتالوني، مسؤول عن تفاقم خطورة إصابة غافي.

وأوضحت: "اللاعب الشاب أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتلقى العلاج من طبيب إسباني، لكن لم يتم تشخيصه واستمر في اللعب، ما أدى إلى تمزق الغضروف المفصلي بالإضافة إلى إصابة الرباط الصليبي".

وأضافت: " غافي قد يغيب في أول 3 أشهر من الموسم المقبل، وسيعود إلى صفوف برشلونة، في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين".

وتلقى نادي برشلونة صدمة بعد هذه التقارير، حيث كانت التقديرات السابقة تشير إلى أن غافي قد يكون جاهزا للعودة في أغسطس المقبل، بعد تعافيه من الإصابة