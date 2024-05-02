سبب تخلف مبابي عن الصعود إلى حافلة سان جيرمان بعد مباراة دورتموند

قالت وسائل إعلام فرنسية إن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لم يرافق زملاءَه عند العودة إلى مطار دورتموند عقب نهاية مباراة الفريق الباريسي أمام بوروسيا دورتموند بفوز الأخير بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف موقع "أر أم سي سبورت" (RMC SPORT) إن حافلة سان جيرمان غادرت ملعب سيغنال إيدونا بارك نحو المطار وذلك استعدادًا للعودة إلى باريس، وكان وعلى متنها بعثة النادي باستثناء كيليان مبابي الذي تأخر لبعض الوقت قبل أن يلتحق بالبعثة على متن سيارة خاصة.