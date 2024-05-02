سبب تخلف مبابي عن الصعود إلى حافلة سان جيرمان بعد مباراة دورتموند
قالت وسائل إعلام فرنسية إن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لم يرافق زملاءَه عند العودة إلى مطار دورتموند عقب نهاية مباراة الفريق الباريسي أمام بوروسيا دورتموند بفوز الأخير بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكشف موقع "أر أم سي سبورت" (RMC SPORT) إن حافلة سان جيرمان غادرت ملعب سيغنال إيدونا بارك نحو المطار وذلك استعدادًا للعودة إلى باريس، وكان وعلى متنها بعثة النادي باستثناء كيليان مبابي الذي تأخر لبعض الوقت قبل أن يلتحق بالبعثة على متن سيارة خاصة.
وبحسب "آر أم سي"، يعود تخلف كيليان مبابي عن العودة مع زملائه على متن حافلة النادي إلى خضوعه لفحص المنشطات الذي تطلب بعض الوقت، ليضظر هداف دوري الأبطال (8 أهداف في 11 مباراة) للالتحاق بزملائه في سيارة خاصة.
ومن الواضح وفق المصدر ذاته، أنه كان هناك اتفاق داخل النادي على أن اللاعب الذي يتم اختياره للخضوع لاختبار تحليل المنشطات يلتحق بالبعثة على متن سيارة خاصة تجنبًا لإضاعة الوقت والانتظار الطويل باعتبار أن أخذ عينة فحص المنشطات يتطلب بعض الوقت.
وخسر بي آس جي مباراة الذهاب أمام بوروسيا دورتموند بهدف واحد، قبل أن يلتقي الفريقان في العاصمة الفرنسية الثلاثاء المقبل.