بعد السقوط أمام دورتموند.. مبابي يوجه رسالة خاصة
أبدى النجم الفرنسي، كيليان مبابي، هداف النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا (8 أهداف في 11 مباراة) حسرته على فشل فريقه في تحقيق الفوز في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء، أمام بوروسيا دورتموند، قبل أن يوجه رسالة تحفيزية لزملائه اللاعبين ومشجعي فريقه قبل مواجهة الإياب بعد أسبوع.
وسقط باريس سان جيرمان، المتوج الأحد الماضي بلقب الدوري الفرنسي للمرة الثالثة تواليا أمام دورتموند، بهدف دون رد في موقعة الذهاب لنصف نهائي دوري الأبطال؛ ما يجعل الفريق الفرنسي مطالبا بالفوز بفارق هدفين للتأهل، وذلك عندما يلتقي الفريقان من جديد في باريس الثلاثاء المقبل.
وعقب المباراة، وجه كيليان مبابي رسالة تحفيز خاصة إلى زملائه اللاعبين في فريق العاصمة الفرنسية، من خلال صورة معبرة على حسابه في منصة "إنستغرام".
ونشر مبابي صورة جماعية للاعبي سان جيرمان بعد المباراة، وعلق عليها قائلًا:"هذا الشوط الأول فقط، نحن باريس"، في إشارة إلى أن الهزيمة لن تنقص من حظوظ فريقه في بلوغ النهائي وملاحقة لقب أمجد الكؤوس الأوروبية.
ويلتقي باريس سان جيرمان مع بوروسيا دورتموند، الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء في باريس في مباراة الحسم من أجل التأهل للنهائي.
ويستعد النجم الفرنسي لمغادرة فريقه، بعد مسيرة امتدت 7 سنوات، وذلك للالتحاق بريال مدريد بداية من شهر يوليو 2024.