بعد السقوط أمام دورتموند.. مبابي يوجه رسالة خاصة

أبدى النجم الفرنسي، كيليان مبابي، هداف النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا (8 أهداف في 11 مباراة) حسرته على فشل فريقه في تحقيق الفوز في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء، أمام بوروسيا دورتموند، قبل أن يوجه رسالة تحفيزية لزملائه اللاعبين ومشجعي فريقه قبل مواجهة الإياب بعد أسبوع.

وسقط باريس سان جيرمان، المتوج الأحد الماضي بلقب الدوري الفرنسي للمرة الثالثة تواليا أمام دورتموند، بهدف دون رد في موقعة الذهاب لنصف نهائي دوري الأبطال؛ ما يجعل الفريق الفرنسي مطالبا بالفوز بفارق هدفين للتأهل، وذلك عندما يلتقي الفريقان من جديد في باريس الثلاثاء المقبل.