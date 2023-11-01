اللاعب قريب من برشلونة.. فشل مفاوضات بايرن ميونخ مع كيميتش لتجديد عقده

ونشرت صحيفة "سبورت 1" الألمانية تقريرًا قالت فيه إن كيميتش لن يوقع عقدًا جديدًا بسبب "شكوكه الكثيرة" حول المشروع الرياضي الجديد للنادي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل النادي البافاري أن كيميتش وجه ثلاثة أسئلة لإدارة بايرن، وطلب منهم الإجابة عليها، وهي:

أولا: "في أي دور يراه المدرب؟".

ثانيًا: "كيف سيكون شكل الفريق في السنوات القليلة القادمة؟".

ثالثًا: "ما هي فرص المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا كل عام؟".