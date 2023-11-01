اللاعب قريب من برشلونة.. فشل مفاوضات بايرن ميونخ مع كيميتش لتجديد عقده
فشل نادي بايرن ميونخ في إقناع نجمه جوشوا كيميتش بتجديد تعاقده مع الفريق البافاري، والذي من المقرر أن ينتهي في عام 2025.
ونشرت صحيفة "سبورت 1" الألمانية تقريرًا قالت فيه إن كيميتش لن يوقع عقدًا جديدًا بسبب "شكوكه الكثيرة" حول المشروع الرياضي الجديد للنادي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل النادي البافاري أن كيميتش وجه ثلاثة أسئلة لإدارة بايرن، وطلب منهم الإجابة عليها، وهي:
أولا: "في أي دور يراه المدرب؟".
ثانيًا: "كيف سيكون شكل الفريق في السنوات القليلة القادمة؟".
ثالثًا: "ما هي فرص المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا كل عام؟".
وأوضحت: "إذا وجد كيميتش صاحب الـ 28 عامًا إجابة صادقة على هذه الأسئلة، فسيكون هناك فرص جيدة لتمديد العقد".
وتابعت: "يأمل بايرن ميونيخ أن يقنع كيميتش بتجديد تعاقده، والإدارة الآن لديها خياران إما تمديد العقد أو البيع في الصيف، حيث يريد النادي تجنب الرحيل المجاني بأي ثمن".
وواصلت: "إذا اختار كيميتش الرحيل، فستكون لديه خيارات جيدة جداً، إذ يتطلع كل من برشلونة ومانشستر سيتي وربما ريال مدريد لكسب خدمات الدولي الألماني".
واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: "اللاعب يميل لقبول عرض برشلونة، إذ يرى نفسه لائقًا مع أسلوب لعب النادي الكتالوني".