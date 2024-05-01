"مدرسة رقص" تعرقل خطة برشلونة تجاه ليفاندوفسكي.

كشفت الصحيفة الإسبانية هيلينا كونديس أحدث تطورات أزمة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع نادي برشلونة.

ويرغب برشلونة في التخلص من ليفاندوفسكي الصيف القادم، ببيعه إلى أحد أندية المملكة العربية السعودية، لكن اللاعب يصر على البقاء حيث رفض تلك العروض رغم ضخامتها.

وسيكون راتب ليفاندوفسكي الصيف القادم هو الأكبر في عقده مع برشلونة، وهو ما سيمثل عبئًا على خزينة النادي الذي يعاني ماليًّا، كما أنه بنهاية عقده لن يتمكن النادي الإسباني من الحصول على أي قيمة مالية نظير بيعه.