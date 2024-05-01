"مدرسة رقص" تعرقل خطة برشلونة تجاه ليفاندوفسكي
كشفت الصحيفة الإسبانية هيلينا كونديس أحدث تطورات أزمة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع نادي برشلونة.
ويرغب برشلونة في التخلص من ليفاندوفسكي الصيف القادم، ببيعه إلى أحد أندية المملكة العربية السعودية، لكن اللاعب يصر على البقاء حيث رفض تلك العروض رغم ضخامتها.
وسيكون راتب ليفاندوفسكي الصيف القادم هو الأكبر في عقده مع برشلونة، وهو ما سيمثل عبئًا على خزينة النادي الذي يعاني ماليًّا، كما أنه بنهاية عقده لن يتمكن النادي الإسباني من الحصول على أي قيمة مالية نظير بيعه.
وحسب كونديس، ليفاندوفسكي يعتقد أن برشلونة يضغط عليه كما فعل مع فرينكي دي يونغ قبل موسمين لكي يخرج أو يخفض راتبه.
ووفقًا لكونديس، فإن اللاعب أوضح صراحة أنه لا يريد الخروج، كما أن زوجته تخطط لافتتاح مدرسة للرقص في برشلونة، إذ أبدت من قبل سعادة بالغة بالعيش في المدينة".
وتقول أحدث التقارير إن برشلونة سوف يمتثل لرغبة اللاعب الذي يعتقد أنه قادر على الاستمرار في تسجيل أرقام تهديفية مرتفعة للغاية الموسم القادم.
وأصبح ليفاندوفسكي ضمن قائمة مختصرة يرغب برشلونة في التخلص منها للمساهمة في التعاقد مع لاعبين آخرين، حيث يتواجد في تلك القائمة، رونالد أراوخو وفرينكي دي يونغ وجول كوندي ورافينيا.