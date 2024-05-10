تصريح رسمي بشأن عودة محمد صلاح لمنتخب مصر
أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي سيعود إلى صفوف منتخب مصر خلال التجمع القادم.
وكانت الفترة الماضية شهدت أزمة بين الجهاز الجديد لمنتخب مصر وحسام حسن، بعدما رفض صلاح الانضمام للمعسكر الحالي من أجل إكمال رحلة علاجه مع ليفربول.
وقال أشرف صبحي في تصريحات إذاعية: "أتواصل مع محمد صلاح، وسوف يتواجد في معسكر المنتخب الوطني المقبل إن شاء الله".
وأضاف: مهما كانت العوائق يكون محمود متواجد، لذلك أشكره، وأوجه له التحية".
ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب "الفراعنة" في أواخر مايو الجاري، على أن تبدأ الأجندة الدولية بشكل رسمي بين يومي 3 إلى 11 يونيو المقبل.
ويواجه منتخب مصر كلّ من بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الشهر القادم، ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
ووافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على تعديل موعد مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.
ووفقًا لموافقة الكاف، ستقام مباراة مصر ضد بوركينا فاسو يوم 6 يونيو بدلا من 7 من الشهر ذاته.
فيما تقام مباراة مصر ضد غينيا بيساو في موعدها يوم 10 يونيو.