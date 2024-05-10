تصريح رسمي بشأن عودة محمد صلاح لمنتخب مصر

وكانت الفترة الماضية شهدت أزمة بين الجهاز الجديد لمنتخب مصر وحسام حسن، بعدما رفض صلاح الانضمام للمعسكر الحالي من أجل إكمال رحلة علاجه مع ليفربول.

وقال أشرف صبحي في تصريحات إذاعية: "أتواصل مع محمد صلاح، وسوف يتواجد في معسكر المنتخب الوطني المقبل إن شاء الله".

وأضاف: مهما كانت العوائق يكون محمود متواجد، لذلك أشكره، وأوجه له التحية".