برشلونة يراقب هيولماند نجم سبورتينغ لشبونة
كشفت صحيفة "سبورت" أن برشلونة يراقب الدنماركي مورتن هيولماند لاعب وسط سبورتينغ لشبونة.
ووفقًا للصحيفة، فإن برشلونة لديه تقارير عديدة عن مورتن هيولماند البالغ من العمر 24 عامًا.
وانتقل هيولماند إلى الفريق البرتغالي قادمًا من ليتشي الإيطالي الصيف الماضي.
وأوضحت أن التعاقد مع هيولماند كان واحدًا من الصفقات الرائعة للفريق بقيادة روبين أموريم، الذي يرتبط أيضًا ببرشلونة بعد إعلان تشافي رحيله بنهاية هذا الموسم.
وأشارت "سبورت" إلى أن هيولماند تطور بشكل ملحوظ للغاية طوال الموسم، ولهذا فإن برشلونة وضعه تحت أنظاره.
ونقلت الصحيفة عن الصحفي جيانلوكا دي مارزيو قوله: "برشلونة يراقب هيولماند، توتنهام كان مرتبطًا به سابقًا، لكنه لم يعد مهتما باللاعب، أعتقد أنه مستعد لاتخاذ الخطوة التالية في حياته المهنية".
وأضاف: "لعب هيولماند بشكل جيد جدًا، لعب بشكل جيد في ليتشي، والآن يعمل أيضًا بشكل جيد في سبورتينغ لشبونة، إنه لاعب جيد حقًا".
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن تواجد ديكو المتكرر في البرتغال ومعرفته العميقة بالكرة البرتغالية تسبب في انتشار شائعات أن روبين أموريم أحد المرشحين المفضلين من المدير الرياضي لبرشلونة.
ولذلك نفى ديكو بنفسه، واستبعد أموريم من قائمة المرشحين لخلافة تشافي في برشلونة.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن هيولماند يرتبط بعقد مع سبورتينغ لشبونة حتى يونيو 2028، وقد لعب له 37 مباراة، سجل فيها هدفين، وصنع 4.