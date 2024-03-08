برشلونة يراقب هيولماند نجم سبورتينغ لشبونة

كشفت صحيفة "سبورت" أن برشلونة يراقب الدنماركي مورتن هيولماند لاعب وسط سبورتينغ لشبونة.

ووفقًا للصحيفة، فإن برشلونة لديه تقارير عديدة عن مورتن هيولماند البالغ من العمر 24 عامًا.

وانتقل هيولماند إلى الفريق البرتغالي قادمًا من ليتشي الإيطالي الصيف الماضي.

وأوضحت أن التعاقد مع هيولماند كان واحدًا من الصفقات الرائعة للفريق بقيادة روبين أموريم، الذي يرتبط أيضًا ببرشلونة بعد إعلان تشافي رحيله بنهاية هذا الموسم.

وأشارت "سبورت" إلى أن هيولماند تطور بشكل ملحوظ للغاية طوال الموسم، ولهذا فإن برشلونة وضعه تحت أنظاره.