تطورات إيجابية بشأن إصابة بيدري نجم برشلونة
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تطورات إيجابية بشأن الإصابة التي تعرض لها بيدري، لاعب الفريق.
وكان بيدري قد تعرض للإصابة خلال تعادل برشلونة مع أتلتيك بلباو، يوم الأحد، في الجولة 27 من الدوري الإسباني.
وأعلن برشلونة إصابة بيدري في عضلة الفخذ، ومن المتوقع أن يغيب لمدة تصل إلى أكثر من شهر.
وقالت الصحيفة، إن "معنويات بيدري الآن ارتفعت، بعد أن علم من الأطباء أن إصابته ليست انتكاسة، وهي في منطقة عضلية قوية في ساقه، وأنها ليست تمزقًا كبيرًا، وبالتالي فإن التوقعات أكثر إيجابية مما قد يوحي به بكاء بيدري المُحزن على مقاعد البدلاء بعد خروجه مصابًا من ملعب سان ماميس".
وأضافت: "برشلونة يعتقد أنه يمكنه الوصول بكل أمان إلى مباراة الدوري ضد ريال مدريد المقررة في 21 أبريل المقبل، كلاسيكو يمكن أن يكون حاسمًا لتطلعات الفريق في المنافسة على اللقب أو على المركز الثاني الذي يضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا القادم والمشاركة في كأس السوبر الإسبانية".
إصابة بيدري هي الثالثة على مدار الموسم الحالي، ووفقا للتقارير، فإنه سيغيب عن المشاركة مع الفريق إلى ما بعد التوقف الدولي.
ويهدف بيدري للعودة للمشاركة مع الفريق قبل نهاية الموسم الحالي واللحاق بيورو 2024 في شهر يونيو والذي لن يكون في محل خطر.
وفشل برشلونة في تقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى أقل من 8 نقاط بعد تعادل الأخير مع فالنسيا بهدفين لكل فريق.