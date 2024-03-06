تطورات إيجابية بشأن إصابة بيدري نجم برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تطورات إيجابية بشأن الإصابة التي تعرض لها بيدري، لاعب الفريق.

وكان بيدري قد تعرض للإصابة خلال تعادل برشلونة مع أتلتيك بلباو، يوم الأحد، في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وأعلن برشلونة إصابة بيدري في عضلة الفخذ، ومن المتوقع أن يغيب لمدة تصل إلى أكثر من شهر.

وقالت الصحيفة، إن "معنويات بيدري الآن ارتفعت، بعد أن علم من الأطباء أن إصابته ليست انتكاسة، وهي في منطقة عضلية قوية في ساقه، وأنها ليست تمزقًا كبيرًا، وبالتالي فإن التوقعات أكثر إيجابية مما قد يوحي به بكاء بيدري المُحزن على مقاعد البدلاء بعد خروجه مصابًا من ملعب سان ماميس".