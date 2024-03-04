مدة غياب بيدري ودي يونغ عن برشلونة
كشفت صحيفة "أس" مدة غياب بيدري وفرينكي دي يونغ عن برشلونة، بعد إصابتهما أمام أتلتيك بلباو، أمس الأحد، في الدوري الإسباني.
ولن يكون أي من اللاعبين متاحًا لمباراة برشلونة أمام نابولي يوم 12/ مارس، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وبحسب الصحيفة، فإن تشافي مدرب برشلونة لن يتمكن من الاعتماد على دي يونغ وبيدري لفترة طويلة؛ نظرًا لإصابتهما الخطيرة.
ووفقا لصحيفة "أس"، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو إصابة بيدري بعدما أكدت الاختبارات حدوث تمزق في المستقيمة الفخذية في الساق اليمنى.
وهذه الإصابة هي نفس الإصابة التي تعرض لها سابقا، مع بعض الفروق الدقيقة، والتي أجبرته على الغياب مرتين هذا الموسم.
وقالت الصحيفة، إن مدة غياب بيدري خمسة أو ستة أسابيع، ولهذا فإن لحاقه بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في أبريل في خطر كبير.
وأشارت إلى أن تاريخ إصابات بيدري يجبر الكادر الطبي في برشلونة على التفكير بجدية في منهجية التعافي والوقاية.
والأمر الأقل خطورة هو إصابة فرينكي دي يونغ، فقد أعلن برشلونة تعرض اللاعب الهولندي لالتواء في الرباط الخارجي للكاحل الأيمن.
وكشفت "أس" أن ما تعرض له دي يونغ عبارة عن التواء من الدرجة الثانية، ومن المتوقع أن يغيب لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
ومع هذه الإصابات تصبح خيارات تشافي في خط الوسط معقدة للغاية في المباريات المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار غياب غافي الطويل بسبب الإصابة.
ولا يملك تشافي سوى أربعة لاعبي خط وسط طبيعيين في الفريق، هم: أوريول روميو، وإلكاي غوندوغان، وسيرجي روبرتو، وفيرمين لوبيز.
واضطر تشافي لتحويل قلب الدفاع أندرياس كريستنسن إلى لاعب خط وسط؛ بسبب هذا العجز الواضح في خط الوسط.
لكن الخبر السار لتشافي هو أنه على وشك استعادة فيران توريس.