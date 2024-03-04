مدة غياب بيدري ودي يونغ عن برشلونة

كشفت صحيفة "أس" مدة غياب بيدري وفرينكي دي يونغ عن برشلونة، بعد إصابتهما أمام أتلتيك بلباو، أمس الأحد، في الدوري الإسباني.

ولن يكون أي من اللاعبين متاحًا لمباراة برشلونة أمام نابولي يوم 12/ مارس، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الصحيفة، فإن تشافي مدرب برشلونة لن يتمكن من الاعتماد على دي يونغ وبيدري لفترة طويلة؛ نظرًا لإصابتهما الخطيرة.

ووفقا لصحيفة "أس"، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو إصابة بيدري بعدما أكدت الاختبارات حدوث تمزق في المستقيمة الفخذية في الساق اليمنى.