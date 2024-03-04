المدرب المفضل لبرشلونة لخلافة تشافي

وقالت "أس": "المدرب المفضل لديكو هو لويس إنريكي، إنه يحبه حقًّا كمدرب، لكن ما إذا كان يمكن الحصول عليه أم لا فهذا أمر آخر لأنه لديه عقد مع باريس سان جيرمان".

وأضافت: "كما إنه يحب المدربين الشباب، مثل: ميكيل أرتيتا (مدرب آرسنال) وتشابي ألونسو (مدرب باير ليفركوزن)، إنه معجب أيضًا بروبرتو دي زيربي (مدرب برايتون)، وأساليبه معروفة جيدًا".

وذكرت "أس" أن الوضع المالي لبرشلونة يقيد فرص التعاقد مع مدرب ألماني، مثل هانز فليك وتوماس توخيل.

وأعلن تشافي أنه سيترك برشلونة في نهاية الموسم بعد الخسارة 3/5 على أرضه أمام فياريال، وهي النتيجة التي أعقبت الخسارة 1/4 في كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد والخروج من كأس ملك إسبانيا بالخسارة 2/4 أمام أتلتيك بلباو.