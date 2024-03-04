المدرب المفضل لبرشلونة لخلافة تشافي
كشفت صحيفة "أس" عن المدرب المفضل للمدير الرياضي لبرشلونة ديكو.
ويبحث برشلونة عن مدرب يخلف تشافي الذي أعلن أنه سيغادر بنهاية الموسم الحالي رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2025.
ووفقًا للصحيفة فإن البرتغالي ديكو يريد عودة الإسباني لويس إنريكي الذي يدرب باريس سان جيرمان ويرتبط معه بعقد حتى يونيو 2025.
وأضافت أن ديكو يرى أن إنريكي هو البديل المثالي لتشافي، علمًا أن إنريكي سبق أن درب برشلونة وحقق معه إنجازات رائعة.
وعمل إنريكي، البالغ من العمر 53 عامًا، مدربًا لبرشلونة لثلاثة مواسم، بين 2014 و2017.
وقالت "أس": "المدرب المفضل لديكو هو لويس إنريكي، إنه يحبه حقًّا كمدرب، لكن ما إذا كان يمكن الحصول عليه أم لا فهذا أمر آخر لأنه لديه عقد مع باريس سان جيرمان".
وأضافت: "كما إنه يحب المدربين الشباب، مثل: ميكيل أرتيتا (مدرب آرسنال) وتشابي ألونسو (مدرب باير ليفركوزن)، إنه معجب أيضًا بروبرتو دي زيربي (مدرب برايتون)، وأساليبه معروفة جيدًا".
وذكرت "أس" أن الوضع المالي لبرشلونة يقيد فرص التعاقد مع مدرب ألماني، مثل هانز فليك وتوماس توخيل.
وأعلن تشافي أنه سيترك برشلونة في نهاية الموسم بعد الخسارة 3/5 على أرضه أمام فياريال، وهي النتيجة التي أعقبت الخسارة 1/4 في كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد والخروج من كأس ملك إسبانيا بالخسارة 2/4 أمام أتلتيك بلباو.
ومنذ ذلك الحين، تحسنت حظوظ برشلونة إلى حد ما، رغم أنه ما زال يتأخر بثماني نقاط عن ريال مدريد متصدر ترتيب الدوري الإسباني.
وأصر تشافي على أنه لن يتراجع عن قراره بمغادرة برشلونة.
إنريكي مع برشلونة
ولعب لويس إنريكي لبرشلونة بين عامي 1996 و2004 بعد خمس سنوات مع ريال مدريد، واستقال من تدريب سيلتا فيغو ليعود إلى برشلونة في مايو 2014.
وفي موسمه الأول مع برشلونة قاد إنريكي النادي الكتالوني للفوز بالخماسية مع وجود ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار.
وفي المواسم الثلاثة التي قضاها مع برشلونة، فاز لويس إنريكي في 138 مباراة من أصل 181 مباراة، في حين تعادل 22 مرة وخسر 21 مرة، بنسبة فوز تبلغ 76.24%.
وفي تلك المباريات سجل برشلونة 519 هدفًا، بمتوسط 2.87 في المباراة الواحدة، وتلقت شباكه 143 هدفًا بمتوسط 0.81 في المباراة الواحدة.