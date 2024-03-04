تفاصيل غضب تشافي العارم أمام أتلتيك بلباو
كشف مقطع فيديو غضب تشافي العارم خلال مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، أمس الأحد، في الدوري الإسباني.
وفشل برشلونة في استغلال تعادل ريال مدريد مع فالنسيا، وخسارة جيرونا أمام ريال مايوركا، بالتعادل السلبي مع أتلتيك بلباو، ليظل البلوغرانا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني.
وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن الأمر انتهى بتشافي بغضب شديد من لاعبيه في المباراة التي لعبت على ملعب سان ماميس، حيث شعر تشافي باليأس بسبب قلة طموح لاعبيه، خاصة في الدقائق الأخيرة.
ووفقا للصحيفة فإن الفرص القليلة التي صنعها لاعبو برشلونة جعلت تشافي في حالة مزاجية سيئة للغاية، وأطلق بعض الألفاظ "الخارجة".
والتقطت كاميرات شبكة "Movistar+" بعض شتائم تشافي قبل نهاية الشوط الأول، بعد وقت قصير من خروج فرينكي دي يونغ وبيدري بسبب الإصابة.
وعند الجلوس على المقعد قال تشافي: "اللعنة يا رجل، اللعنة على الجميع، يا لها من قطعة سخيفة من القرف، أنا ملعون".
وبالتعادل السلبي مع أتلتيك بلباو ارتفع رصيد برشلونة إلى 58 نقطة من 27 مباراة، ويتأخر بثمان نقاط عن ريال مدريد المتصدر، وبنقطة عن جيرونا الثاني.
وفي آخر خمس مباريات لبرشلونة في مختلف المسابقات حقق النادي الكتالوني فوزين، وتعادل ثلاث مرات.
ويلعب برشلونة مع ريال مايوركا، يوم الجمعة المقبل في الليغا، قبل مواجهة نابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ثم يواجه أتلتيكو مدريد في الليغا.
يشار إلى أن تشافي، البالغ من العمر 44 عاما، أعلن أنه سيغادر برشلونة في نهاية الموسم الحالي، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2025.