تفاصيل غضب تشافي العارم أمام أتلتيك بلباو

كشف مقطع فيديو غضب تشافي العارم خلال مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، أمس الأحد، في الدوري الإسباني.

وفشل برشلونة في استغلال تعادل ريال مدريد مع فالنسيا، وخسارة جيرونا أمام ريال مايوركا، بالتعادل السلبي مع أتلتيك بلباو، ليظل البلوغرانا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن الأمر انتهى بتشافي بغضب شديد من لاعبيه في المباراة التي لعبت على ملعب سان ماميس، حيث شعر تشافي باليأس بسبب قلة طموح لاعبيه، خاصة في الدقائق الأخيرة.

ووفقا للصحيفة فإن الفرص القليلة التي صنعها لاعبو برشلونة جعلت تشافي في حالة مزاجية سيئة للغاية، وأطلق بعض الألفاظ "الخارجة".