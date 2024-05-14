ريال مدريد يوجه صدمة لأسطورته

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد لا يوجد لديه أي نية لتجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش، للموسم المقبل.

وينتهي عقد مودريتش مع الفريق الإسباني بنهاية الموسم الحالي، ولم تتوصل الأطراف المعنية لاتفاقٍ بشأن تمديد التعاقد.

وقالت صحيفة "ريليفو" في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن "النادي لا يعتزم تجديد عقد مودريتش والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، القرار تم اتخاذه عمليًا وسيتم حسمه خلال الأسابيع القادمة، بحيث يتمكن النادي من تكريم أسطورته بشكل لائق".

وأضاف التقرير: "لا يتوافق هذا القرار مع رغبة مودريتش في الاستمرار كما أعلن ذلك سلفا".