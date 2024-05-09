تصرف مثير من مودريتش تجاه منشور عن "كارهي ريال مدريد" (صورة)

أثار لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد الجدل، بعد إعجابه بمنشور، على صفحة بمنصة إكس"، خاصة بجماهير ريال مدريد

الصفحة نشرت فيديو للبرازيلي فينيسيوس، وهو يجري تدريبات استشفائية في مسبح صغير، وكتب عليها: "فينيسيوس يسبح في دموع كارهي ريال مدريد".

وقام مودريتش بوضع إعجاب بالفيديو؛ ما أثار السخرية بين جماهير ريال مدريد.