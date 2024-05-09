تصرف مثير من مودريتش تجاه منشور عن "كارهي ريال مدريد" (صورة)
أثار لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد الجدل، بعد إعجابه بمنشور، على صفحة بمنصة إكس"، خاصة بجماهير ريال مدريد
الصفحة نشرت فيديو للبرازيلي فينيسيوس، وهو يجري تدريبات استشفائية في مسبح صغير، وكتب عليها: "فينيسيوس يسبح في دموع كارهي ريال مدريد".
وقام مودريتش بوضع إعجاب بالفيديو؛ ما أثار السخرية بين جماهير ريال مدريد.
وفاز ريال مدريد بطل أوروبا 14 مرة على بايرن ميونيخ 2-1 في إياب قبل النهائي أمس الأربعاء.
ومنح هدف ألفونسو ديفيز في الشوط الثاني على ملعب سانتياجو برنابيو بايرن التقدم 3-2 في مجموع المباراتين، قبل أن يسجل البديل خوسيلو هدفين متأخرين ليقود ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة منذ موسم 2013-2014.