مبابي ينقذ باريس سان جيرمان من ورطة كبرى

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن خروج النجم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان نحو ريال مدريد سيحمل نتائج غير متوقعة للفريق الباريسي خاصة على المستويين المالي والقانوني.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن رحيل مبابي، نهاية الموسم الحالي، يعني أن إدارة "البي آس جي" ستتخلّص من راتب كبير جدًا، وذلك بعد أن تخلصت، العام الماضي، من عبء ثقيل وهو الأجور المرتفعة للنجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، ليخرج الفريق من لائحة الأندية المهددة بانتهاك لوائح اللعب المالي النظيف في الموسم المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عاقب باريس سان جيرمان، في صيف 2022، بغرامة مالية قدرها 65 مليون يورو، منها 55 مليون يورو مع إيقاف التنفيذ مع منحه مهلة 3 سنوات لترتيب أوضاعه المالية، والالتزام بقوانين اللعب المالي النظيف.