مبابي ينقذ باريس سان جيرمان من ورطة كبرى
أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن خروج النجم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان نحو ريال مدريد سيحمل نتائج غير متوقعة للفريق الباريسي خاصة على المستويين المالي والقانوني.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن رحيل مبابي، نهاية الموسم الحالي، يعني أن إدارة "البي آس جي" ستتخلّص من راتب كبير جدًا، وذلك بعد أن تخلصت، العام الماضي، من عبء ثقيل وهو الأجور المرتفعة للنجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، ليخرج الفريق من لائحة الأندية المهددة بانتهاك لوائح اللعب المالي النظيف في الموسم المقبل.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عاقب باريس سان جيرمان، في صيف 2022، بغرامة مالية قدرها 65 مليون يورو، منها 55 مليون يورو مع إيقاف التنفيذ مع منحه مهلة 3 سنوات لترتيب أوضاعه المالية، والالتزام بقوانين اللعب المالي النظيف.
وبالفعل، تمكن بطل فرنسا، في المواسم الثلاثة الأخيرة، من العودة للمسار الصحيح بعد التخلص من الرواتب العالية جدًا لـ: ميسي، ونيمار، ومبابي، فيما كان الأخير وراء تخليص النادي من ورطة مالية حقيقية كانت تهدده في الموسم المقبل.
وأوضحت "ليكيب" أنه رغم الخسائر على المستوى المحلي بقيمة 110 ملايين يورو، فإن باريس سان جيرمان سيستفيد من انتعاشة مالية كبرى بعد وصوله إلى نصف نهائي دوري الأبطال، حيث ينتظر الحصول على 116.5 مليون يورو نظير بلوغه ذلك الدور، وهو مبلغ سينعش ميزانيته بشكل واضح، بصرف النظر عن انعكاسات رحيل مبابي الذي سيؤدي إلى تخفيض لائحة الأجور، وبالتالي سيواجه لوائح اللعب المالي النظيف بكل قوة.