سان جيرمان يوجه صفعة جديدة لمبابي

مبابي أكد أنه سيرحل عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، بعد ارتداء قميص الفريق في صيف 2018 قادمًا من موناكو قبل 6 أعوام كاملة.

وقرر لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، ضم كيليان مبابي إلى قائمة الفريق في نهائي كأس فرنسا أمام ليون، السبت المقبل، رغم استبعاده في آخر مباراة بالدوري الفرنسي بسبب الإصابة.

مبابي غاب عن المباراة السابقة لفريقه، بعدما خاض آخر مواجهة له في 12 مايو بالدوري الفرنسي أمام تولوز، التي انتهت بخسارة الفريق 3-1.

وبعد الفوز على ميتز 2-0، رد المدرب الإسباني عند سؤاله عن مشاركة مبابي: "أنا أعول على جميع لاعبي فريقي، كما فعلت طوال هذا الموسم، سنرى من هو الجاهز، ومن غير الجاهز، ومن يريد اللعب، ومن لا يريد".