شرط الزمالك لإنهاء أزمة أحمد فتوح

وضع مجلس إدارة نادي الزمالك المصري شرطًا لإنهاء أزمة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد عرضه للبيع مؤخرًا برفقة زميليه محمد صبحي ومصطفى الزناري.

وعرض الزمالك اللاعبين الثلاثة للبيع إثر خروجهم من معسكر الفريق قبل مباراة زد بالدوري المصري.

وغرَّم مجلس إدارة الزمالك اللاعبين مبالغ مالية متفاوتة، كما تم إيقافهم لمدة شهر عن المشاركة في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.