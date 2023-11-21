شرط الزمالك لإنهاء أزمة أحمد فتوح
وضع مجلس إدارة نادي الزمالك المصري شرطًا لإنهاء أزمة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد عرضه للبيع مؤخرًا برفقة زميليه محمد صبحي ومصطفى الزناري.
وعرض الزمالك اللاعبين الثلاثة للبيع إثر خروجهم من معسكر الفريق قبل مباراة زد بالدوري المصري.
وغرَّم مجلس إدارة الزمالك اللاعبين مبالغ مالية متفاوتة، كما تم إيقافهم لمدة شهر عن المشاركة في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
ويتواجد صبحي وفتوح حاليًّا برفقة منتخب مصر إذ خاضا مباراتين أمام جيبوتي وسيراليون.
وشارك فتوح في مباراة جيبوتي أساسيًّا.
شرط التصالح
وحسب مصادر، فإن مجلس إدارة الزمالك استقبل جهود الوساطة بين الطرفين باشتراط اعتذار موقّع من اللاعب عما بدر منه قبل مباراة زد بالدوري المصري لبدء مرحلة جديدة أقل توترًا بين الطرفين.
وينتهي تعاقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري؛ ما يعني إمكانية توقيعه لأي ناد بدءًا من يناير المقبل.
وحاول مجلس إدارة الزمالك تجديد عقد اللاعب لكنه غالى في مطالبه المالية؛ ما حال دون نجاح التوصل لصفقة جديدة قبل أزمة عرضه للبيع التي حدثت قبيل مباراة زد.
ويسعى مقربون من اللاعب والنادي إنهاء أزمة عرضه للبيع لبدء مفاوضات تجديد عقده مجددًا.