بعد تألقه مع منتخب مصر.. هل يتراجع الزمالك عن قرار بيع أحمد فتوح؟ (فيديو)
توقع العديد من المتابعين أن يتراجع مسؤولو نادي الزمالك عن قرارهم بشأن عقوبة عرض أحمد فتوح، لاعب الفريق الأبيض، للبيع، خاصة بعد تألقه رفقة منتخب مصر في المواجهة التي جمعت الفريق مع نظيره جيبوتي، مساء الخميس، في تصفيات كأس العالم 2026.
ولكن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، كان له رأي آخر، حيث أكد تمسك الإدارة بالعقوبات والقرارات الصادرة ضد اللاعب.
وينتهي تعاقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني، وتم فرض غرامة مالية عليه وعقوبة الإيقاف لمدة شهر برفقة محمد صبحي ومصطفى الزناري عند خروجهم من معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدوري المصري.
وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية: "قصة فتوح منتهية والنادي أخذ قراره ومعلن لكل الناس بالإجماع الأمر مغلق، وربنا يوفقه، نحن نبحث عن قيم ومثل ومبادئ، والزمالك أكبر من أي أحد، وربنا كرمنا في مباراة بيراميدز بالفوز، والتوفيق دائما للمجتهد، وأقول للمخطئ الحب وحده لا يكفي".
وعن إمكانية انتقال فتوح للأهلي، أشار: "هناك العديد من اللاعبين انتقلوا من وإلى الناديين ولم يتأثرا. النوايا مهمة للغاية في كرة القدم وأكبر دليل ما حدث في مباراة بيراميدز".
وأردف: "كان يجب على فيتوريا استبعاد فتوح وصبحي بعد أزمتهما مع الزمالك لإعلاء القيم والمبادئ".
وأكمل: "حدث موقف مشابه من قبل ونجح النادي الأهلي في التدخل لإيقاف حسام وإبراهيم حسن مع المنتخب".
وشدد سليمان: "للأسف ثلاثي المنتخب المستبعد (طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور) وهم أسماء كبيرة استهتروا بفيتوريا لأنه تجاهل عقوبة ناد للاعبيه، أدركوا أنه يتساهل في أمور معينة".
وحتى الآن لم يصل عرض رسمي للزمالك بشأن اللاعب، إلا أن وكيله كشف عن تلقيه 4 عروض من الدوري المصري بخلاف عرض سعودي.