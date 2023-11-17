بعد تألقه مع منتخب مصر.. هل يتراجع الزمالك عن قرار بيع أحمد فتوح؟ (فيديو)

توقع العديد من المتابعين أن يتراجع مسؤولو نادي الزمالك عن قرارهم بشأن عقوبة عرض أحمد فتوح، لاعب الفريق الأبيض، للبيع، خاصة بعد تألقه رفقة منتخب مصر في المواجهة التي جمعت الفريق مع نظيره جيبوتي، مساء الخميس، في تصفيات كأس العالم 2026.

ولكن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، كان له رأي آخر، حيث أكد تمسك الإدارة بالعقوبات والقرارات الصادرة ضد اللاعب.

وينتهي تعاقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني، وتم فرض غرامة مالية عليه وعقوبة الإيقاف لمدة شهر برفقة محمد صبحي ومصطفى الزناري عند خروجهم من معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدوري المصري.