استبعاد 3 لاعبين من منتخب مصر قبل مباراة سيراليون لأسباب تأديبية

وجاء استبعاد اللاعبين نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب، حيث لم يستكمل الثلاثي الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة.

من جانبه، قال خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات تلفزيونية، عن الأزمة: "الأمر تربوي أكثر منه فني، حتى لو كان أقوى لاعب في مصر، اللاعبون هم طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور، حازم إمام أبلغني بهذا القرار وأبلغ مجلس إدارة اتحاد الكرة، لم يستكملوا التدريب عقب انتهاء المباراة، لذلك تم استبعاد الثلاثي من رحلة ليبيريا".

وتابع: "الثلاثي مهم جدا للمنتخب لكن المدرب يركز أكثر على النظام، المنتخب لا يقف على أحد، والثلاثي يمثلون أندية كبيرة وهم أكبر من ذلك، وعاشرتهم سواء في النادي الأهلي أو في أكثر من معسكر للمنتخب، الثلاثي ملتزم وعليهم مسؤولية ولكن لا أعرف ما الذي حدث".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون يوم الأحد المقبل في تصفيات كأس العالم 2026، على أن يقام اللقاء على ملعب "صامويل كانيون دو" في دولة ليبيريا.