كُلفته 100 مليون وإضافته غائبة.. نجم ألمانيا السابق يصعق هاري كين

شنّ لاعب خط وسط منتخب ألمانيا سابقا ديتمار هامان، هجوما لاذعا على الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، وذلك بعد مرور أيام قليلة على خروج الفريق البافاري من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بخسارته المثيرة (2 ـ 1) أمام ريال مدريد.

وتجرع بايرن ميونخ خسارة قاسية، الأربعاء الماضي، في ملعب سان تياغو بيرنابيو أمام الفريق الملكي، صاحب الرقم القياسي في التتويج بطلًا لأوروبا (14 مرة)، وذلك بعد أن كان رفاق هاري كين متقدمين نحو النهائي (1 ـ0) حتى الدقيقة 88، قبل أن يقلب مهاجم الريال خوسيلو المباراة رأسا على عقب بتسجيله هدفين في الوقت القاتل.

وقال ديتمار هامان، نجم بايرن ميونخ وليفربول الإنجليزي السابق، إن هاري كين لم يقدم شيئا لفريقه في مباراة الإياب، بل إنه لم يستطع اللعب أكثر من 80 دقيقة قبل أن يشتكي من أوجاع في ظهره، بحسب قول هامان.

وتابع: "إذا كان لديك لاعب هو في الحقيقة قائد المنتخب الإنجليزي، وكانت كلفة التعاقد معه 100 مليون يورو، ثم لا يستطيع اللعب بعد 80 دقيقة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب مشاكل في الظهر فهذا أمر لا يمكن قبوله أو تصديقه، قد لا يكون هاري كين قائدا لبايرن، لكنه اللاعب الأكثر أهمية، والشخصية الرائدة بين زملائه".

وأضاف هامان: "ما زلت أتعاطف مع ليروي ساني لأنه لم يتمكن من التدرب كثيرًا خلال الفترة الأخيرة لكنه لعب بشكل جيد، هذه هي المباريات هي التي يحتاج فيها الفريق إلى لاعب قادر على صنع الفارق والتأثير إيجابيا على زملائه، بالطبع كانت تلك إشارة جيدة للريال وكارثية لبايرن ميونخ".