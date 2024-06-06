قاعدة صارمة.. فليك يمنع هؤلاء من دخول غرفة ملابس برشلونة

ونشر راديو (CAT3) الكتالوني تقريرًا قال فيه، إن فليك أخبر إدارة النادي أن غرفة الملابس يجب أن تكون "مكانا مقدسا" للمدرب، والجهاز الفني، واللاعبين.

وأضاف: "فليك أكد أنه لا يحب أن يتجول الناس في غرفة الملابس ولا في التدريبات".

فقط المدير الرياضي ديكو المسموح له دخول غرفة الملابس، أو جوان لابورتا رئيس النادي.

وإذا أراد الرئيس النزول إلى غرفة الملابس بعد المباراة يمكنه ذلك، ولكن، وفقًا للتقرير، من الواضح أن المقصود أشخاص آخرون، مثل أعضاء اللجنة الرياضية الذين يذهبون إلى التدريبات وفعلوا ذلك مرات عديدة.

واختتم الراديو تقريره بأن فليك يريد إغلاق أو تأمين غرفة الملابس قليلاً، وألا يكون هناك الكثير من الأشخاص.