قاعدة صارمة.. فليك يمنع هؤلاء من دخول غرفة ملابس برشلونة
اتخذ الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، قرارًا هامًّا، بشأن التواجد في محيط غرفة خلع الملابس للفريق الكتالوني.
ونشر راديو (CAT3) الكتالوني تقريرًا قال فيه، إن فليك أخبر إدارة النادي أن غرفة الملابس يجب أن تكون "مكانا مقدسا" للمدرب، والجهاز الفني، واللاعبين.
وأضاف: "فليك أكد أنه لا يحب أن يتجول الناس في غرفة الملابس ولا في التدريبات".
فقط المدير الرياضي ديكو المسموح له دخول غرفة الملابس، أو جوان لابورتا رئيس النادي.
وإذا أراد الرئيس النزول إلى غرفة الملابس بعد المباراة يمكنه ذلك، ولكن، وفقًا للتقرير، من الواضح أن المقصود أشخاص آخرون، مثل أعضاء اللجنة الرياضية الذين يذهبون إلى التدريبات وفعلوا ذلك مرات عديدة.
واختتم الراديو تقريره بأن فليك يريد إغلاق أو تأمين غرفة الملابس قليلاً، وألا يكون هناك الكثير من الأشخاص.
ووقع فليك مؤخرًا على عقود تدريب برشلونة لمدة موسمين حتى الـ30 من يونيو 2026، وأمام الألماني مهمة صعبة وثقيلة نظرًا للموسم الصفري الذي خرج به الفريق تحت قيادة، تشافي.
ولم يكن هذا هو الإجراء الأول للمدرب الألماني تجاه غرفة ملابس برشلونة، بل قام في وقت سابق بإنذار اللاعبين بعدم تسريب أي معلومات وخروجها إلى العلن.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "سبورت" في تقرير سابق فإن المدرب الجديد لبرشلونة لديه سمعة في تحصين غرف تغيير الملابس، ولا يريد أي نوع من التسريبات حول حالة اللاعبين أو طريقة عملهم.