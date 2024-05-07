لماذا طلب منتخب مصر تأجيل مباراته ضد غينيا بيساو 24 ساعة؟

ونقل الاتحاد المصري لكرة القدم عن إبراهيم حسن مدير المنتخب قوله: "تم إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي، من أجل تأجيل موعد مباراة غينيا بيساو لمدة 24 ساعة، والتي حددها الاتحاد الأفريقي يوم 10 يونيو ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".

وأضاف: "جاء طلب تأجيل مباراة غينيا، نظرا لضيق الوقت بينها وبين مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، والتي تحدد لها أيضا يوم السابع من يونيو بالقاهرة بجانب ظروف الطيران إلى غينيا، وطول المسافة في رحلة السفر سواء الطيران العادي أو السفر بطائرة خاصة والتي تصل إلى تسع ساعات".

وينتظر منتخب مصر رد الكاف على طلب تأجيل المباراة.