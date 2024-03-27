كرواتيا تهزم منتخب مصر وتتوج ببطولة كأس العاصمة
اقتنص منتخب كرواتيا بطولة كأس عاصمة مصر الودية، بعد فوزه على المنتخب المصري في النهائي، مساء الثلاثاء، بنتيجة (4-2).
وتقدم منتخب مصر في الدقيقة السادسة عن طريق عمرو السولية بعد متابعة لكرة عرضية.
وسجل منتخب كرواتيا هدف التعادل في الدقيقة 22 عن طريق نيكولا فلاسيتش بعد تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء.
وفي الشوط الثاني، أضاف برونو بيتكوفيتش هدفًا ثانيًا للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 57، قبل أن يسجل أندري كراماريتش في الدقيقة 77.
وأضاف المنتخب الكرواتي هدفًا رابعًا في الدقيقة 86 من توقيع لوفرو ماير.
وفي الدقيقة 90 سجل منتخب مصر هدفًا ثانيًا من توقيع محمد عبد المنعم.
وتعد هذه أول هزيمة يتعرض لها منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، الذي تولى المسؤولية، في فبراير الماضي، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.
وكان المنتخب المصري قد تغلب على نيوزيلندا في نصف النهائي (1-0)، بينما تخطى منتخب كرواتيا عقبة تونس في الدور ذاته، بالفوز بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبيًا في الوقت الأصلي.