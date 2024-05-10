ليفربول يستهدف نجما جزائريًا

ويرتبط المهاجم الجزائري بعقد مع فريقه الحالي سانت جيلواز البلجيكي، حتى صيف 2027.

وكشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن ليفربول يدرس التعاقد مع عمورة، بعد أن لفت الانتباه خلال مباراة الفريقين بالدوري الأوروبي.

ولعب عمورة ضد ليفربول هذا الموسم في مباراتين ببطولة الدوري الأوروبي، وسجل هدفًا في شباك الريدز بالجولة السادسة والأخيرة.

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن نادي برايتون الإنجليزي، دخل في منافسة مع ليفربول، لضم عمورة، وقد يتفوق على فريق النجم المصري محمد صلاح.

وأوضحت: "هناك رابط قوي بين نادي يونيون سانت جيلواز البلجيكي، وفريق برايتون، حيث يمتلك مالك النادي الإنجليزي، توني بلوم، حصة ملكية في النادي البلجيكي".