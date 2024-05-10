ليفربول يستهدف نجما جزائريًا
يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع الجزائري محمد أمين عمورة مهاجم نادي يونيون سانت جيلواز البلجيكي.
ويرتبط المهاجم الجزائري بعقد مع فريقه الحالي سانت جيلواز البلجيكي، حتى صيف 2027.
وكشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن ليفربول يدرس التعاقد مع عمورة، بعد أن لفت الانتباه خلال مباراة الفريقين بالدوري الأوروبي.
ولعب عمورة ضد ليفربول هذا الموسم في مباراتين ببطولة الدوري الأوروبي، وسجل هدفًا في شباك الريدز بالجولة السادسة والأخيرة.
ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن نادي برايتون الإنجليزي، دخل في منافسة مع ليفربول، لضم عمورة، وقد يتفوق على فريق النجم المصري محمد صلاح.
وأوضحت: "هناك رابط قوي بين نادي يونيون سانت جيلواز البلجيكي، وفريق برايتون، حيث يمتلك مالك النادي الإنجليزي، توني بلوم، حصة ملكية في النادي البلجيكي".
ويبلغ محمد أمين عمورة 23 عامًا، ويلعب في مركز المهاجم الصريح.
ونجح عمورة في تسجيل 23 هدفًا وصنع 7 آخرين في 43 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.