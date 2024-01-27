بينها منتخبان.. 5 وجهات محتملة ليورغن كلوب
رصدت صحيفة "ميرور" 5 وجهات محتملة للمدرب الألماني يورغن كلوب، الذي سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي.
ووفقا للصحيفة، فإن كلوب قد يتجه لتدريب المنتخبات، بعد فترة طويلة من تدريب أندية ماينز، وبروسيا دورتموند، وليفربول.
وتولى كلوب تدريب ليفربول في أكتوبر 2015؛ ما يعني أنه سيرحل عن الفريق بعد العمل معه ثماني سنوات ونصف السنة.
وفي الوقت الذي بات فيه الإسباني تشابي ألونسو أبرز مرشح لخلافة كلوب في ليفربول، فإن مستقبل المدرب الألماني لا يزال غير معروف، خاصة أنه يريد الحصول على الراحة.
وأكد كلوب، البالغ من العمر 56 عاما، رفضه إدارة أي نادٍ آخر في إنجلترا، وإنه سيستغرق عامًا على الأقل بعيدًا عن التدريب.
ونقلت صحيفة "ميرور" عن كلوب قوله: "لن أدرب ناديا ولا منتخبا العام المقبل، حتى لو لم يكن لدي ما آكله، فلن يحدث ذلك، ولا يوجد نادٍ إنجليزي آخر على الإطلاق".
ورصدت "ميرور" 5 وجهات محتملة لكلوب مستقبلا وهي:
منتخب إنجلترا:
من المقرر أن ينتهي عقد غاريث ساوثغيت مع منتخب إنجلترا في نهاية العام الحالي، وستكون بطولة أمم أوروبا البطولة الرابعة الكبرى له مع إنجلترا.
وقالت "ميرور" إن استبدال ساوثغيت سيسمح لكلوب بالبقاء في إنجلترا دون الحاجة إلى مواجهة ليفربول.
منتخب ألمانيا
يمكن لكلوب أخيرًا تولي مسؤولية تدريب منتخب بلاده ألمانيا.
وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم أقال هانز فليك في سبتمبر، وسلم القيادة لجوليان ناغلزمان، حتى نهاية يورو 2024.
ويمكن لكلوب من خلال تدريب ألمانيا أو إنجلترا الابتعاد عن كثافة العمل كما هو الحال في الأندية.
ريال مدريد
أصبح الوضع الإداري لريال مدريد واضحا، بعد أن وقّع كارلو أنشيلوتي عقداً جديداً في ديسمبر الماضي حتى 2026.
لكن مع تراجع ريال مدريد خلف جيرونا في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فإن منصب المدرب الإيطالي بعيد عن أن يكون آمنًا.
وقد يؤدي الفشل في الفوز بالدوري أو دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلى تحول انتباه ريال مدريد إلى كلوب.
برشلونة
يمكن أن يكون برشلونة في وضع مماثل لريال مدريد، مع تعرض أسطورة النادي تشافي لضغوط متزايدة.
وعلى الرغم من فوزه بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، ألمح تشافي إلى أنه سيترك النادي إذا فشل برشلونة في الفوز بأي لقب هذا الموسم، كما ذكرت "ميرور".
ويتأخر البلوغرانا بـ8 نقاط في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويقال إن النادي الكتالوني وضع كلوب كمرشح محتمل ليحل محل تشافي.
بروسيا دورتموند
قبل أن يصبح مدربًا لليفربول في أكتوبر 2015، أمضى كلوب 7 سنوات في قيادة بروسيا دورتموند.
وخلال تلك الفترة، فاز الفريق بلقب الدوري مرتين متتاليتين، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2013.
ويدير بروسيا دورتموند حاليا إدين ترزيتش، ويحتل الفريق المركز الخامس في جدول الترتيب، بعد أن فقد اللقب الموسم الماضي، ويتخلف عن المتصدر باير ليفركوزن بفارق 15 نقطة.