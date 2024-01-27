بينها منتخبان.. 5 وجهات محتملة ليورغن كلوب

رصدت صحيفة "ميرور" 5 وجهات محتملة للمدرب الألماني يورغن كلوب، الذي سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي.

ووفقا للصحيفة، فإن كلوب قد يتجه لتدريب المنتخبات، بعد فترة طويلة من تدريب أندية ماينز، وبروسيا دورتموند، وليفربول.

وتولى كلوب تدريب ليفربول في أكتوبر 2015؛ ما يعني أنه سيرحل عن الفريق بعد العمل معه ثماني سنوات ونصف السنة.

وفي الوقت الذي بات فيه الإسباني تشابي ألونسو أبرز مرشح لخلافة كلوب في ليفربول، فإن مستقبل المدرب الألماني لا يزال غير معروف، خاصة أنه يريد الحصول على الراحة.

وأكد كلوب، البالغ من العمر 56 عاما، رفضه إدارة أي نادٍ آخر في إنجلترا، وإنه سيستغرق عامًا على الأقل بعيدًا عن التدريب.