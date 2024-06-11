مفاجأة في قائمة الراحين عن الأهلي.. وكولر يطلب 5 صفقات جديدة
كشفت تقارير إعلامية مصرية، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي المصري، طلب التعاقد مع "5 صفقات سوبر" للموسم المقبل، في الوقت الذي طلب فيه رحيل 4 "لاعبين كبار".
وقال الإعلامي سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية، إن مارسيل كولر طلب من لجنة التخطيط بالأهلي إبرام 5 صفقات سوبر لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، لمواصلة المنافسة على جميع البطولات.
وأضاف: "اللاعبون الخمسة ليسوا مصريين فقط، بل محترفون أجانب أيضًا".
وشدد زاهر على أن كولر استقر على محترف وحيد هو محمد كوناتيه فقط، ولم يتم عرض باقي الأسماء عليه من جانب لجنة التخطيط".
مفاجأة في قائمة الراحلين
من جهة أخرى وضع كولر أمام لجنة التخطيط 4 أسماء من نجوم من الأهلي في قائمة الراحلين، خلال الموسم المقبل.
وقال زاهر، إن القائمة تضم "نجم كبار" ولكن لن "أفصح عن أسمائهم؛ لأنهم أسماء كبيرة والأمور في الأهلي تتغير في لحظات مثلما حدث مع أحمد عبدالقادر الذي تألق بعد تقارير اقتراب رحيله عن النادي".
وواصل: "موديست سيرحل عن الأهلي مع نهاية الموسم وليس الشهر الحالي، بسبب إصابات وسام أبوعلي والدوري طويل على الأهلي، وقد يحتاجه في أي وقت".
ويسعى الأهلي إلى تدعيم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين خلال الفترة القادمة، من أجل الاستمرار في المنافسة في جميع البطولات، وخاصة بطولة كأس العالم للأندية 2025.
ويستعد الأهلي في الفترة الحالية لمواجهة فاركو، في الجولة الـ11 المؤجلة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها يوم 14 يونيو الجاري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.