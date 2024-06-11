مفاجأة في قائمة الراحين عن الأهلي.. وكولر يطلب 5 صفقات جديدة

وقال الإعلامي سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية، إن مارسيل كولر طلب من لجنة التخطيط بالأهلي إبرام 5 صفقات سوبر لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، لمواصلة المنافسة على جميع البطولات.

وأضاف: "اللاعبون الخمسة ليسوا مصريين فقط، بل محترفون أجانب أيضًا".

وشدد زاهر على أن كولر استقر على محترف وحيد هو محمد كوناتيه فقط، ولم يتم عرض باقي الأسماء عليه من جانب لجنة التخطيط".