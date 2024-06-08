نافاس يرد على اتهامه بمعاملة موظف لديه بقسوة
خرج حارس المرمى الدولي السابق الكوستاريكي كايلور نافاس، الذي يستعد لمغادرة باريس سان جيرمان بطل فرنسا نهاية الشهر، عن صمته وقرر الرد على أحد لأشخاص اتهمه بمعاملته بقسوة خلال فترة عمله لديه.
واتهم الموظف، البالغ 35 عاماً، الذي عمل مساعداً في منزل الحارس الكوستاريكي وعائلته لقرابة عامين اعتباراً من مارس 2021، في الشكوى التي رفعها أمام محكمة فيرساي، نافاس "بانتهاك قوانين العمل".
كما أكد "أنه لم يوقّع على عقد عمل أو إقرار قبل التوظيف، وقام بمهام غير معلن عنها".
وقال إنه "كان يعمل فترات طويلة وفي ظروف عمل مفروضة عليه، التي على أقل تقدير، غير رسمية فيما يتعلق بالقانون الاجتماعي الفرنسي".
كما "أُجبر على النوم في غرفة رطبة وتفتقر إلى التهوية، وهي غرفة كان يعد فيها وجباته أيضاً".
كما يتهم الموظف، نافاس "بإجباره على حمل سلاح لضمان سلامة الأسرة".
وهو ما رد عليه نافاس في بيان نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: "بناءً على المعلومات المنشورة في الأيام الأخيرة من قبل وسيلة إعلام فرنسية، والتي تحمل اتهامات كاذبة، لا أساس لها وخطيرة للغاية تؤثر على شخصي وعلى عائلتي، قررت تسليم القضية لمحاميي لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة".
وانضم نافاس إلى سان جيرمان في عام 2019 قادماً من ريال مدريد الإسباني، ليعلن الشهر الماضي عبر حسابه على "إنستغرام" رحيله عن نادي العاصمة في نهاية الموسم.
كما أنه وضع في 24 مايو حدّاً لمسيرته الدولية مع منتخب بلاده بعد مسيرة دامت أكثر من 15 عاماً.