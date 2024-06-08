نافاس يرد على اتهامه بمعاملة موظف لديه بقسوة

خرج حارس المرمى الدولي السابق الكوستاريكي كايلور نافاس، الذي يستعد لمغادرة باريس سان جيرمان بطل فرنسا نهاية الشهر، عن صمته وقرر الرد على أحد لأشخاص اتهمه بمعاملته بقسوة خلال فترة عمله لديه.

واتهم الموظف، البالغ 35 عاماً، الذي عمل مساعداً في منزل الحارس الكوستاريكي وعائلته لقرابة عامين اعتباراً من مارس 2021، في الشكوى التي رفعها أمام محكمة فيرساي، نافاس "بانتهاك قوانين العمل".

كما أكد "أنه لم يوقّع على عقد عمل أو إقرار قبل التوظيف، وقام بمهام غير معلن عنها".

وقال إنه "كان يعمل فترات طويلة وفي ظروف عمل مفروضة عليه، التي على أقل تقدير، غير رسمية فيما يتعلق بالقانون الاجتماعي الفرنسي".