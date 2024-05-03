الأهلي يقسو على ضمك ويحكم قبضته على المركز الثالث بالدوري السعودي

وحقق الأهلي بداية قوية في المباراة وتقدم برباعية خلال أول 25 دقيقة سجلها زياد مبارك الجهني وفراس البريكان ورياض محرز وروبرتو فيرمينو، وجاء هدف محرز من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفا لكل فريق بعد اللجوء لتقنية الفيديو المساعد ثم رد ضمك بهدف وحيد سجله دوماجوج أنتوليتش.

ورفع الأهلي رصيده في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا إلى 55 نقطة حصدها خلال 29 مباراة، متفوقا بفارق أربع نقاط أمام التعاون صاحب المركز الرابع والذي يستضيف الهلال غدا الجمعة، بينما تجمد رصيد ضمك في المركز العاشر عند 38 نقطة حصدها خلال 30 مباراة.