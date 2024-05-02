كشف الصحفي عبدالوهاب خبتي عن مفاجأة مدوية في انتخابات رئاسة الأهلي السعودي.

ونشر عبدالوهاب خبتي تغريدة كتب فيها إن ماجد النفيعي ينوي الترشح لرئاسة نادي الأهلي.

لكن خبتي الذي يعمل في صحيفة "الرياضية" أثار الجدل بعد حذف التغريدة من حسابه في منصة "X".

وبعد ذلك شارك خبتي تغريدات تشير إلى ترشح ماجد النفيعي لرئاسة الأهلي وكتب "غير صحيح".

وكان ماجد النفيعي قد تقدم باستقالته من رئاسة الأهلي في أغسطس 2022، بعد ضغوطات جماهيرية.

وفي أبريل 2018 استقال الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل من رئاسة الأهلي، وتم تكليف ماجد النفيعي رئيسًا للنادي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي ويملك 52 نقطة من 28 مباراة، قبل ست جولات على النهاية.

وسيلعب الأهلي مع ضمك قبل مواجهة الهلال في الجولة الـ28 ثم مع الشباب.

وودع الأهلي من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين.