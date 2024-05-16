غاريدو يطمئن جماهير العين قبل نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)
طمأن خوان كارلوس غاريدو، مدرب نادي العين الإماراتي الأسبق، جماهير "الزعيم" العيناوي، قبيل مواجهة يوكوهاما الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.
وأهدر العين تقدمه ليخسر 2-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت الماضي قبل أن يستضيف منافسه الياباني في مباراة الإياب في 25 مايو/ أيار الجاري.
وقال غاريدو في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "كنت مدربا لهذا النادي الرائع مستمتعا حقا بوقتي.. لقد عملت مع أشخاص رائعين للغاية".
وأضاف: "في العين يستحقون ما يحققونه ووصلوا إليه.. إنه فريق منظم ويمتلكون مرافق وملعبا رائعا، ويعملون بشكل احترافي مميز".
وعن موقف الفريق في دوري أبطال آسيا قال المدرب الإسباني: "الفريق يمتلك عناصر شابة، وعادوا للفوز بالبطولات مرة أخرى".
وواصل: "أنتم قادرون على العودة على أرضكم، الخسارة في الذهاب ليست سيئة.. تستطيعون الفوز بالكأس على أرضكم".
واختتم: "أتمنى فوز العين بدوري أبطال آسيا، فهم يملكون مدربا رائعا وأهنئه على الأداء الجيد".