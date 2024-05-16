غاريدو يطمئن جماهير العين قبل نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

وأهدر العين تقدمه ليخسر 2-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت الماضي قبل أن يستضيف منافسه الياباني في مباراة الإياب في 25 مايو/ أيار الجاري.

وقال غاريدو في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "كنت مدربا لهذا النادي الرائع مستمتعا حقا بوقتي.. لقد عملت مع أشخاص رائعين للغاية".

وأضاف: "في العين يستحقون ما يحققونه ووصلوا إليه.. إنه فريق منظم ويمتلكون مرافق وملعبا رائعا، ويعملون بشكل احترافي مميز".

وعن موقف الفريق في دوري أبطال آسيا قال المدرب الإسباني: "الفريق يمتلك عناصر شابة، وعادوا للفوز بالبطولات مرة أخرى".

وواصل: "أنتم قادرون على العودة على أرضكم، الخسارة في الذهاب ليست سيئة.. تستطيعون الفوز بالكأس على أرضكم".

واختتم: "أتمنى فوز العين بدوري أبطال آسيا، فهم يملكون مدربا رائعا وأهنئه على الأداء الجيد".