العين يدفع ضريبة التراجع.. ولا تزال الآمال قائمة بقوة

ضريبة التراجع

العين بدأ المباراة بشكل جيد للغاية، ونجح في هز شباك الخصم معتمدًا على المهارة الفردية لنجومه، وفي مقدمتهم سفيان رحيمي الذي له أكثر من 90% من الهدف الوحيد للفريق الإماراتي.

لكن من بعد تلك اللحظة تراجع الفريق بشكل مبالغ فيه، حتى أن الخطورة التي تذكر لهم في طوال أكثر من ساعة بعد هدفهم الثاني الملغي لم تأت إلا في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة عندما حاولوا العودة وتعديل النتيجة.

ولسوء حظهم عندما حدث ذلك كان الوقت قد تأخر للغاية ليجد الفريق نفسه يخسر مباراة كان في متناوله أن يحقق الفوز فيها.