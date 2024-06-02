أول ظهور لرونالدو بعد خسارة كأس الملك أمام الهلال (صورة)

وخسر النصر السعودي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليخرج خالي الوفاض من المسابقات المحلية الثلاث التي آلت جميع ألقابها لفائدة الهلال، في موسم تاريخي حصد فيه الدوري والكأس وكأس السوبر (2023).

وانهار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باكيًا، بعد خسارة فريقه النصر السعودي لقب كأس الملك لموسم 2023 ـ 2024 أمام غريمه الهلال، المتوج منذ أيام قليلة بلقب دوري المحترفين.

ولكن حزن النجم البرتغالي لم يدم طويلا؛ فقد نشر رونالدو صورة له ولعائلته وهم يستمتعون بالإجازة.

ونشر رونالدو صورة جمعته بصديقته جورجينا، وأولاده جميعًا، وهم بلباس البحر، يستجمون على الشاطئ، مع وضع صورة قلب.