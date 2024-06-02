يتفاوض بنفسه.. رونالدو يأمر بضم بطل دوري أبطال أوروبا إلى النصر
كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، قام بالتواصل مع ناتشو فيرنانديز، نجم ريال مدريد، لإقناعه باللعب بجانبه في الدوري السعودي للمحترفين.
وينتهي عقد ناتشو مع "الميرنغي" في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات بشأن التجديد بين الطرفين حتى الآن.
وقاد ناتشو ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، مساء السبت، بعد الفوز على بروسيا دورتوند.
ورفض ناتشو الحديث عن مستقبله، في ظل الكثير من التكهنات حول قراره بالرحيل عن الميرنغي هذا الصيف.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن رونالدو يسعى لنقل عناصر ريال مدريد إلى النصر، لذا عمل على تعاقد النادي الأسطورة فرناندو هييرو ليكون جزءا من الإدارة الرياضية للنادي.
وأشارت إلى أن رونالدو يحاول أيضا أن يحيط نفسه بالكثير من نجوم ريال مدريد السابقين.
وكشفت أن نانشو كان آخر لاعب من ريال مدريد اتصل به رونالدو لإقناعه بالانتقال إلى النصر.
وأوضحت الصحيفة، أن الاتصال حدث في الأيام الأخيرة، وجعل ناتشو يتخلى عن فكرة الانتقال إلى الدوري الأمريكي التي كانت تسيطر على رأسه في الأسابيع الأخيرة.
وشدد التقرير: "يعمل رونالدو أيضا على نقل كاسيميرو نجم مانشستر يونايتد الحالي والريال السابق إلى النصر، وتواصل معه بالفعل من أجل ذلك".