يتفاوض بنفسه.. رونالدو يأمر بضم بطل دوري أبطال أوروبا إلى النصر

كشفت تقارير صحفية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، قام بالتواصل مع ناتشو فيرنانديز، نجم ريال مدريد، لإقناعه باللعب بجانبه في الدوري السعودي للمحترفين.

وينتهي عقد ناتشو مع "الميرنغي" في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات بشأن التجديد بين الطرفين حتى الآن.

وقاد ناتشو ريال مدريد للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، مساء السبت، بعد الفوز على بروسيا دورتوند.

ورفض ناتشو الحديث عن مستقبله، في ظل الكثير من التكهنات حول قراره بالرحيل عن الميرنغي هذا الصيف.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن رونالدو يسعى لنقل عناصر ريال مدريد إلى النصر، لذا عمل على تعاقد النادي الأسطورة فرناندو هييرو ليكون جزءا من الإدارة الرياضية للنادي.