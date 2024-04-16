أخطر اتهام لزيزو نجم الزمالك بعد خروجه أمام الأهلي (فيديو)

وأكد رضا عبدالعال، أن زيزو "تهرب من المباراة" بعد إصابته، مؤكدًا أنها كانت خفيفة وأن جناح الزمالك كان يستطيع التحامل على نفسه.

وقال عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: "هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها زيزو، لإصابة في مباراة الأهلي والزمالك".

وكان زيزو قد أصيب في مباراة القمة الماضية بنهائي كأس مصر التي أقيمت بالسعودية، وخرج قبيل نهاية الشوط الأول، في اللقاء الذي خسره الزمالك بثناية نظيفة.

وأضاف عبدالعال: "المفروض لو رجليك اتكسرت هتكمل على الأقل حتى نهاية الشوط الأول وبين الشوطين رجليك هتبدأ تورم وبالتالي تطلب الخروج".

وأوضح: "زيزو، النهاردة خلع لأنه مكنش فايق".

وشدد عبدالعال على أن زيزو، هو من سدد في قدم رامي ربيعة وليس العكس".

وواصل موجهًا حديثه إلى زيوو: "أنت نجم نادي الزمالك، كان مفروض تتحمل حتى نهاية الشوط الأول على الأقل".

وضرب عبدالعال مثلا بنفسه قائلا: "أنا كنت بلعب في مباراة الأهلي والزمالك، أيام عصام بهيج، وفي أول 3 دقائق طارق خليل، داس على وش رجلي ورجلي ورمت، كملت حتى نهاية الشوط الأول".