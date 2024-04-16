أخطر اتهام لزيزو نجم الزمالك بعد خروجه أمام الأهلي (فيديو)
وجّه رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي الأسبق، اتهامًا خطيرًا لجناح نادي الزمالك أحمد مصطفى "زيزو"، بعد خروجه مصابًا في الدقائق الأولى من مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري، أمس.
وسجل سيف الدين الجزيري هدفا قرب النهاية، ليحرز ثنائية، ويقود الزمالك للفوز 2-1 على ضيفه الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمس الاثنين.
وكاد الزمالك يتقدم مبكرا، بعدما استغل زيزو تمريرة بالرأس من الحارس شوبير نحو رامي ربيعة، ليستخلصها وينطلق نحو المرمى، لكن مدافع الأهلي أدرك الخطأ وتحصل على الكرة قبل أن يسدد زيزو.
وسقط زيزو متأثرا بتدخل ربيعة، قبل أن يغادر بعدها بلحظات للإصابة ويترك مكانه للصاعد الأوغندي ترافيس موتيابا.
وأكد رضا عبدالعال، أن زيزو "تهرب من المباراة" بعد إصابته، مؤكدًا أنها كانت خفيفة وأن جناح الزمالك كان يستطيع التحامل على نفسه.
وقال عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: "هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها زيزو، لإصابة في مباراة الأهلي والزمالك".
وكان زيزو قد أصيب في مباراة القمة الماضية بنهائي كأس مصر التي أقيمت بالسعودية، وخرج قبيل نهاية الشوط الأول، في اللقاء الذي خسره الزمالك بثناية نظيفة.
وأضاف عبدالعال: "المفروض لو رجليك اتكسرت هتكمل على الأقل حتى نهاية الشوط الأول وبين الشوطين رجليك هتبدأ تورم وبالتالي تطلب الخروج".
وأوضح: "زيزو، النهاردة خلع لأنه مكنش فايق".
وشدد عبدالعال على أن زيزو، هو من سدد في قدم رامي ربيعة وليس العكس".
وواصل موجهًا حديثه إلى زيوو: "أنت نجم نادي الزمالك، كان مفروض تتحمل حتى نهاية الشوط الأول على الأقل".
وضرب عبدالعال مثلا بنفسه قائلا: "أنا كنت بلعب في مباراة الأهلي والزمالك، أيام عصام بهيج، وفي أول 3 دقائق طارق خليل، داس على وش رجلي ورجلي ورمت، كملت حتى نهاية الشوط الأول".
وحقق الفريق الأول بنادي الزمالك الفوز على نظيره الأهلي، 2/1، أمس الإثنين، في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة في المركز العاشر، متأخرا بفارق الأهداف عن الأهلي التاسع الذي خاض مباريات أقل.
ويتصدر بيراميدز المسابقة وله 32 نقطة من 15 مباراة.