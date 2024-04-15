أول تشخيص لإصابة زيزو نجم الزمالك

تعرض أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة خلال مباراة فريقه مع الأهلي المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري المصري.

واضطر أحمد سيد زيزو للمغادرة في الدقيقة 18؛ بسبب الإصابة وشارك مكانه ترافيس موتيابا.

ويلاقي الأهلي منافسه الزمالك في الجولة العاشرة من الدوري المصري على استاد القاهرة.

وسيكون غياب زيزو مؤثرا على الزمالك الذي سيواجه دريمز مرتين في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.