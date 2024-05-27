أسطورة ريال مدريد يصدم النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن الموقف النهائي للدولي الإسباني السابق وقائد ريال مدريد، فرناندو هييرو، من تولي منصب المدير الرياضي لنادي النصر السعودي في الفترة المقبلة.

ويعمل هييرو حاليًا مديرًا رياضيًا في نادي تشيفاس، المنتمي للدوري المكسيكي، منذ أكتوبر 2022

وذكرت تقارير أخيرا أن مسؤولي النصر، فتحوا باب المفاوضات مع فرناندو هييرو لتولي منصب المدير الرياضي، بعد اعتذار البرتغالي ميغيل روبيرو عن تولي المنصب، بعد أن تم الاتفاق معه في الفترة الماضية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "chivaspasion" فإنه على الرغم من أن شائعات رحيل فرناندو موجودة منذ فترة طويلة، إلا أن هييرو لم ينكر أو يؤكد رحيله المحتمل إلى كرة القدم السعودية، لكن في تقرير للصحفي خيسوس هيرنانديز، أكد أن لاعب ريال مدريد السابق لا يعتزم مغادرة تشيفاس وينتظر الوفاء بعقده، حيث يتبقى له عام ونصف العام مرتبطًا بالنادي.