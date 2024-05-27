أسطورة ريال مدريد يصدم النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية عن الموقف النهائي للدولي الإسباني السابق وقائد ريال مدريد، فرناندو هييرو، من تولي منصب المدير الرياضي لنادي النصر السعودي في الفترة المقبلة.
ويعمل هييرو حاليًا مديرًا رياضيًا في نادي تشيفاس، المنتمي للدوري المكسيكي، منذ أكتوبر 2022
وذكرت تقارير أخيرا أن مسؤولي النصر، فتحوا باب المفاوضات مع فرناندو هييرو لتولي منصب المدير الرياضي، بعد اعتذار البرتغالي ميغيل روبيرو عن تولي المنصب، بعد أن تم الاتفاق معه في الفترة الماضية.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "chivaspasion" فإنه على الرغم من أن شائعات رحيل فرناندو موجودة منذ فترة طويلة، إلا أن هييرو لم ينكر أو يؤكد رحيله المحتمل إلى كرة القدم السعودية، لكن في تقرير للصحفي خيسوس هيرنانديز، أكد أن لاعب ريال مدريد السابق لا يعتزم مغادرة تشيفاس وينتظر الوفاء بعقده، حيث يتبقى له عام ونصف العام مرتبطًا بالنادي.
وأوضح خيسوس هيرنانديز: "لقد تأكدت بالفعل أن فرناندو هييرو لن يغادر، لكن الشائعات مستمرة، هناك عرض بالفعل من النصر موجود، هو عرض مالي رائع، لا يقارن بما يعرضونه له هنا، إنه عرض ضخم من الناحية المالية".
وأضاف: "تحدث هييرو مع رئيس النادي وأخبره أنه لن يغادر، وأنه ملتزم بعقده، كما أنه خلال العام ونصف العام الذي قضاه في المدينة، شعر أسطورة كرة القدم الإسبانية بالانتماء إلى تشيفاس، كما يبدو أن عائلته مرتاحة للغاية في المدينة".
وبدأ هييرو، مسيرته الكروية عام 1987 مع نادي بلد الوليد، وشارك معهم في 58 مباراة.
وانتقل هييرو عام 1989 إلى نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، بعد تألق غير عادي مع نادي بلد الوليد، ليصبح من أفضل اللاعبين على مستوى العالم في مركز قلب الدفاع.
ويملك قلب دفاع ريال مدريد مسيرة رائعة ومدججة بالألقاب والإنجازات مع الملكي، حيث لعب معهم 14 موسمًا، وحصل على بطولة الدوري الإسباني خمس مرات، وثلاثة ألقاب من دوري أبطال أوروبا.
وعلى الصعيد الدولى، لعب هييرو مع منتخب إسبانيا 89 مباراة، سجل خلالها 29 هدفًا، وشارك في ثلاث نسخ من كأس العالم 1994، و1998، و2002، إضافة إلى مشاركته بكأس الأمم الأوروبية 1996، و2000، واختير عام 1998 أفضل مدافع في أوروبا.
ومهنيًا، خاض فيرناندو هييرو تجربة تدريبية قصيرة في ريال مدريد؛ إذ كان مساعدًا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلتو خلال موسم 2014، ثم تولى تدريب فريق ريال أوفيديو، أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني، ثم بداية جديدة مع الماتدور في كأس العالم 2018، عشية انطلاق المونديال، لتتم إقالته عقب خروجه من روسيا، البلد المضيف، في الدور ثمن النهائي.