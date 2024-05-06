نجم جديد يطلب الرحيل عن الأهلي المصري

ولا يشارك كريم فؤاد مع الأهلي منذ بداية الموسم؛ ما جعله يطلب الرحيل للحصول على فرصة المشاركة أساسيًّا.

وقال الإعلامي محمد فاروق المقرب من إدارة الأهلي المصري، إن كريم فؤاد لديه عددٌ من العروض المحلية للرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم.

وأضاف: "اللاعب يرغب في الرحيل حتى ولو على سبيل الإعارة، للحصول على فرصة اللعب وإثبات نفسه، كي يعود ويحجز مكانًا في التشكيلة الحمراء.

ولم يكن كريم فؤاد هو أول من طلب الرحيل، بل سبقه الثنائي أحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة، بسبب الصدام مع كولر، م محمد عبدالمنعم الذي يرغب في الاحتراف الخارجي.