نجم جديد يطلب الرحيل عن الأهلي المصري
طلب كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي المصري، الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنهاية الموسم الحالي، بعد خروجه من حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر.
ولا يشارك كريم فؤاد مع الأهلي منذ بداية الموسم؛ ما جعله يطلب الرحيل للحصول على فرصة المشاركة أساسيًّا.
وقال الإعلامي محمد فاروق المقرب من إدارة الأهلي المصري، إن كريم فؤاد لديه عددٌ من العروض المحلية للرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم.
وأضاف: "اللاعب يرغب في الرحيل حتى ولو على سبيل الإعارة، للحصول على فرصة اللعب وإثبات نفسه، كي يعود ويحجز مكانًا في التشكيلة الحمراء.
ولم يكن كريم فؤاد هو أول من طلب الرحيل، بل سبقه الثنائي أحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة، بسبب الصدام مع كولر، م محمد عبدالمنعم الذي يرغب في الاحتراف الخارجي.
ويستعد لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري في المباراة المقررة بين الفريقين غدًا الثلاثاء، والمؤجلة من الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ويخوض الأهلي في تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء مواجهة قوية ضد نظيره الاتحاد السكندري دوري نايل.
ويحتل النادي الأهلي حاليًّا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة جمعهم من 13 مباراة حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 وتعرض لهزيمتين.