أسباب تجعل علي معلول "الأحق" بقيادة الأهلي المصري

قائد بالفطرة

في نهاية المواجهة أمام الجونة كان الأهلي يتقدم بهدفين نظيفين وكان معلول قد صنع الهدف الثاني بالفعل.

في الوقت نفسه يمر زميله في الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" بفترة صعبة فيما يخص التهديف، وهو بحاجة للحصول على الثقة من جديد.

وبدلًا من تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها الأهلي في النهاية بنفسه قرر أن يمنحها لكهربا.

المذهل ليس في قرار معلول نفسه، وإنّما في تحركه من نفسه من أجل أخذ الإذن من المدرب الحالي للفريق مارسيل كولر، بالرغم من نتيجة اللقاء وعفوية اللحظة.

تلك اللقطة لا تحدث للمرة الأولى، ربما لم تحدث بتلك التفاصيل من قبل، لكنها تشير لكل ما يملكه معلول من إمكانات قيادية.