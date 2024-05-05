أول تعليق من علي معلول بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي المصري
علق التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي المصري، على ارتداء شارة قيادة الفريق الأحمر لأول مرة خلال مباراة فريقه أمام الجونة، مساء السبت.
وكان الأهلي حقق الفوز على الجونة، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري المصري الممتاز.
وشهدت المباراة ارتداء علي معلول شارة القيادة للنادي الأهلي، منذ الدقيقة 60 من عمر المباراة، بعد خروج كريم نيدفيد، وعدم تواجد (محمد الشناوي، رامي ربيعة، عمرو السولية ومحمد هاني) في اللقاء.
وقال معلول عبر صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك": "يوم آخر جميل في رحلتي مع النادي الأهلي، تشرفت فيه بارتداء شارة قيادة أعظم نادي في الكون لأول مرة في مسيرتي مع الفريق".
وأضاف: "أكن للنادي الأهلي ولجماهيره كل الحب والتقدير والاحترام وستظل تلك اللحظة في ذاكرتي ككل لحظاتنا السعيدة معًا داخل نادي القرن".
وكان علي معلول انضم إلى الأهلي قادماً من الصفاقسي التونسي في موسم 2016، حصل على العديد من البطولات مع القلعة الحمراء، أبرزها 3 بطولات لدوري أبطال أفريقيا و5 بطولات للدوري المصري و3 ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية.
وبشكل عام لعب الظهير الأيسر البالغ من العمر 34 عاما مع الأهلي 285 مباراة، سجل خلالها 51 هدفا، وقدم 83 تمريرة حاسمة.