أول تعليق من علي معلول بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي المصري

علق التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي المصري، على ارتداء شارة قيادة الفريق الأحمر لأول مرة خلال مباراة فريقه أمام الجونة، مساء السبت.

وكان الأهلي حقق الفوز على الجونة، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة ارتداء علي معلول شارة القيادة للنادي الأهلي، منذ الدقيقة 60 من عمر المباراة، بعد خروج كريم نيدفيد، وعدم تواجد (محمد الشناوي، رامي ربيعة، عمرو السولية ومحمد هاني) في اللقاء.