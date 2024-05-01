ليفاندوفسكي يفجر غضب زميله في برشلونة
أثار النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، هداف برشلونة، غضب زميله الإسباني فيران توريس، خلال مباراة الفريق الكاتالوني، الاثنين، أمام فالنسيا ضمن ختام الجولة 33 من مسابقة الليغا.
وحقق برشلونة فوزا مهما ومثيرا على ضيفه فالنسيا (4 ـ 2) بعد أن قلب تأخره بهدفين لواحد إلى انتصار كبير بأربعة أهداف لاثنين، بعدما سجل ليفاندوفسكي "هاتريك" (3 أهداف) في مرمى فالنسيا، من بينها هدفه الشخصي الثالث والرابع لبرشلونة؛ إثر ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وجاء هدف ليفاندوفكسي الجميل من ركلة حرة مباشرة حصل عليها زميله توريس الذي تقدم نحو الكرة وأراد تسديد الركلة، لكن الهداف البولندي تمسك بالتسديد، وكان له ما أراد، ليسجل هدفا ثالثا أكمل به الهاتريك.
وذكرت تقارير إخبارية في إسبانيا أن توريس كان غاضبا بشدة على ليفاندوفسكي؛ لأنه لم يسدد الركلة الحرة التي حصل عليها.
ووفقا لما أورده راديو "كوب" (cope) الإسباني، لم يحتفل فيران بالهدف الرابع، وكان أول من غادر نحو غرف الملابس بعد نهاية المباراة، كرد فعل على عدم تسديده الركلة الحرة.
وكان ليفاندوفسكي منح برشلونة فوزا مثيرا بنتيجة 4/2 على فالنسيا، في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني، ليرفع رصيد ناديه إلى 73 نقطة في المركز الثاني، على بعد 11 نقطة من المتصدر ريال مدريد.