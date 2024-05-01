ليفاندوفسكي يفجر غضب زميله في برشلونة

أثار النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، هداف برشلونة، غضب زميله الإسباني فيران توريس، خلال مباراة الفريق الكاتالوني، الاثنين، أمام فالنسيا ضمن ختام الجولة 33 من مسابقة الليغا.

وحقق برشلونة فوزا مهما ومثيرا على ضيفه فالنسيا (4 ـ 2) بعد أن قلب تأخره بهدفين لواحد إلى انتصار كبير بأربعة أهداف لاثنين، بعدما سجل ليفاندوفسكي "هاتريك" (3 أهداف) في مرمى فالنسيا، من بينها هدفه الشخصي الثالث والرابع لبرشلونة؛ إثر ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.