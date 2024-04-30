ترتيب الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي يمنح برشلونة فوزا مثيرا على فالنسيا (فيديو)

قاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي برشلونة لفوز مثير بنتيجة 4/2 على فالنسيا، الإثنين، في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

وعلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي تقدم فيرمين لوبيز لبرشلونة في الدقيقة 22 من ضربة رأس قبل أن يتعادل هوغو دورو لفالنسيا في الدقيقة 27 بعد خطأ فادح من الحارس مارك آندري تير شتيغن.

وتقدم بيبيلو لفالنسيا من ضربة جزاء في الدقيقة 38، بعد تدخل على بيتر غونزاليس سجل منها بيبيلو هدف التقدم لفالنسيا، وانتهى الشوط الأول على تقدم الضيوف 2/1.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين لبرشلونة في الدقيقتين 50 و82.