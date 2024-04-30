ترتيب الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي يمنح برشلونة فوزا مثيرا على فالنسيا (فيديو)
قاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي برشلونة لفوز مثير بنتيجة 4/2 على فالنسيا، الإثنين، في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.
وعلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي تقدم فيرمين لوبيز لبرشلونة في الدقيقة 22 من ضربة رأس قبل أن يتعادل هوغو دورو لفالنسيا في الدقيقة 27 بعد خطأ فادح من الحارس مارك آندري تير شتيغن.
وتقدم بيبيلو لفالنسيا من ضربة جزاء في الدقيقة 38، بعد تدخل على بيتر غونزاليس سجل منها بيبيلو هدف التقدم لفالنسيا، وانتهى الشوط الأول على تقدم الضيوف 2/1.
وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين لبرشلونة في الدقيقتين 50 و82.
وعاد روبرت ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثالث له والرابع لبرشلونة بتسديدة قوية من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+3.
ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 73 نقطة من 33 مباراة ليستعيد المركز الثاني من جيرونا الذي تراجع للمركز الثالث برصيد 71 نقطة.
ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 84 مباراة، ويحتاج أربع نقاط لحسم اللقب.
وفي الجولات الخمس الأخيرة سيلعب برشلونة مع جيرونا وريال سوسيداد وألميريا ورايو فاليكانو وإشبيلية.
ويريد برشلونة ضمان المركز الثاني الموسم الحالي للمشاركة في كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل.