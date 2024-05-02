توني كروس يصدم جماهير بايرن ميونخ بتصريح مثير

وفي تصريحات عقب المباراة، سئل توني كروس الذي انطلقت مسيرته مع الريال في 2014، عن شعوره وهو يلعب في أليانز أرينا، معقل بايرن التاريخي، لكنه قال في تصريح مفاجئ: "لا أشعر بشيْ .. ليست هناك أية مشاعر عدا أني أخوض مجرد مباراة خارج القواعد، لقد رحلت عن النادي منذ 10 سنوات والآن لا أمتلك أية مشاعر خاصة في هذا الملعب".

وأثارت تصريحات كروس جدلا في أوساط بايرن ميونخ، فريقه الأم حيث اعتبر كثيرون أن بطل العالم مع المانشافت 2014، تنكر لأفضال الفريق البافاري عليه، وتناسى أنه قضى ما يقرب من 12 عاما مع النادي في كل الفئات (2002 ـ 2014).

وأسهم توني كروس في سيطرة بايرن على الكرة الألمانية بين 2007 و2014 كما قاده لإحراز دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في 2013، قبل أن ينتقل للفريق الملكي ويتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات وذلك سنوات، 2014 و2016 و2017 و2018 و2022.

وينتهى عقد كروس (34 عاما) مع ريال مدريد في يونيو المقبل، لكن اللاعب وفريقه توصلا إلى اتفاق لتمديد العقد لموسم آخر على الأقل.