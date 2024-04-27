فيفا لـ"إرم نيوز": هذه حقيقة حصول الأهلي والهلال والوداد على 50 مليون إسترليني

كشف بريان سوانسون، مدير العلاقات الإعلامية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حقيقة الجوائز المالية الضخمة المقدمة للأندية المشاركة في بطولة كأس العالم 2025 بنظامها الجديد.

وزعمت صحيفة "ذا صن" في وقت سابق عن وجود مبالغ مالية ضخمة تقدّر ما بين 40 إلى 50 مليون جنيه إسترليني، لكل فريق مشارك في البطولة، خاصة أن الاتحاد الدولي "فيفا" يقترب من الحصول على عرض ضخم لبث مباريات البطولة من إحدى الشركات الكبرى.

وقال بريان سوانسون في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم السبت: "نحن هنا في (فيفا) متحمسون للغاية فيما يتعلق بانطلاق نسخة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستجد منافسة شرسة بين الأندية المشاركة".