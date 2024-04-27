فيفا لـ"إرم نيوز": هذه حقيقة حصول الأهلي والهلال والوداد على 50 مليون إسترليني
كشف بريان سوانسون، مدير العلاقات الإعلامية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حقيقة الجوائز المالية الضخمة المقدمة للأندية المشاركة في بطولة كأس العالم 2025 بنظامها الجديد.
وزعمت صحيفة "ذا صن" في وقت سابق عن وجود مبالغ مالية ضخمة تقدّر ما بين 40 إلى 50 مليون جنيه إسترليني، لكل فريق مشارك في البطولة، خاصة أن الاتحاد الدولي "فيفا" يقترب من الحصول على عرض ضخم لبث مباريات البطولة من إحدى الشركات الكبرى.
وقال بريان سوانسون في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم السبت: "نحن هنا في (فيفا) متحمسون للغاية فيما يتعلق بانطلاق نسخة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستجد منافسة شرسة بين الأندية المشاركة".
وأضاف: "لم يصدر أي قرار رسمي بشأن قيمة المبالغ المقدمة للأندية المشاركة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالجائزة المالية في الوقت المناسب بعد الحصول على موافقة هيئات فيفا المسؤولة عن الأمر".
وبسؤاله عن التقارير التي تشير إلى أن قيمة الجوائز للأندية المشاركة تتراوح من 40 - 50 مليون جنيه إستراليني.. أشار: "لا أعرف من أين جاءت هذه الأرقام.. سيتعين تأكيد قيمة الجائزة المالية، لقد تم طرح العديد من القرارت بهذا الشأن وننتظر الموافقة النهائية والرسمية من الهيئات المختصة لدى "فيفا".
الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025:
ويشارك في كأس العالم للأندية 2025: الأهلي المصري، والوداد المغربي، وصن داونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي، والهلال السعودي، وريال مدريد وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، وتشيلسي ومانشستر سيتي (إنجلترا)، ويوفنتوس وإنتر ميلان (إيطاليا)، وبورتو وبنفيكا (البرتغال)، وبايرن ميونخ وبرسيا دورتموند (ألمانيا)، وسالزبورغ (النمسا)، وباريس سان جيرمان (فرنسا).
بالإضافة إلى كلٍ من أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، وبالميراس وفلامنغو وفلومينينسي (البرازيل)، وليون ومونتيري (المكسيك)، وسياتل ساوندرز (أمريكا)، وأوراوا ريد دياموندز (اليابان)، وأولسان (كوريا الجنوبية).