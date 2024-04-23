"أبل" تستهدف الحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية
يقترب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من إبرام اتفاقية مع شركة أبل، تمنح بموجبها شركة التكنولوجيا حقوق البث التلفزيوني العالمية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.
ويقام مونديال الأندية في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى، من بينها 12 فريقا أوروبيا.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر بأنه من المحتمل الإعلان عن الاتفاقية في وقت مبكر من هذا الشهر.
ومن الممكن أن تدفع شركة "أبل"، وفقا للتقرير، حوالي مليار دولار، وليس من الواضح بعد ما إذا كانت ستكون هناك أي حقوق للبث المجاني، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تكون البطولة بأكملها متاحة فقط لمشتركي Apple TV+، وهو عامل أثار قلق كبار المسؤولين التنفيذيين في الفيفا.
وفي حال إبرام الصفقة، ستكون هذه هي المرة الأولى التي توافق فيها الفيفا على عقد عالمي واحد، كما ستمثل هذه الخطوة أحدث تحرك لشركة أبل في مجال كرة القدم، حيث قامت في عام 2022 بتوقيع اتفاقية مدتها 10 سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار، مقابل حقوق البث العالمية للدوري الأمريكي للمحترفين.
وتشهد بطولة كأس العالم للأندية 2025 مشاركة 3 فرق عربية بشكل رسمي حتى الآن، هي: الأهلي والوداد المغربي والهلال السعودي، كما تأكد تواجد 24 فريقا حتى الآن في البطولة، هي: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، وتشيلسي ومانشستر سيتي (إنجلترا)، ويوفنتوس وإنتر ميلان (إيطاليا)، وبورتو وبنفيكا (البرتغال)، وبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند (ألمانيا)، وسالزبورغ (النمسا)، وباريس سان جيرمان (فرنسا).
كما يشارك أيضا أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، وبالميراس وفلامنغو وفلومينينسي (البرازيل)، وليون ومونتيري (المكسيك)، وسياتل ساوندرز (أمريكا)، وأوراوا ريد دياموندز (اليابان)، وأولسان (كوريا الجنوبية).