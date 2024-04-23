"أبل" تستهدف الحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية

يقترب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من إبرام اتفاقية مع شركة أبل، تمنح بموجبها شركة التكنولوجيا حقوق البث التلفزيوني العالمية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

ويقام مونديال الأندية في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى، من بينها 12 فريقا أوروبيا.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر بأنه من المحتمل الإعلان عن الاتفاقية في وقت مبكر من هذا الشهر.