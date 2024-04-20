ضغوط لمشاركة رونالدو في كأس العالم للأندية 2025

وجهت جماهير مونتيري المكسيكي طلبا لإدارة ناديها بضرورة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، خلال الفترة المقبلة من أجل المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

وباتت أسماء العديد من الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية معروفة والتي ستضم 32 فريقاً، وتقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك مونتيري المكسيكي في البطولة باعتباره بطل كأس أبطال الكونكاكاف 2021.

وستضم البطولة أندية من كل من الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الآسيوي، والاتحاد الأفريقي، والكونكاكاف، واتحاد أمريكا الجنوبية، وأوقيانوسيا، وتنطلق في الـ15 يونيو، وتنتهي في الـ13 يوليو من عام 2025.

ووفقا لما ذكره موقع "sdpnoticias"، فقد بدأ نادي مونتيري التخطيط لتعزيز صفوفه قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما ضمن الفريق المشاركة في المسابقة.