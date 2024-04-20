ضغوط لمشاركة رونالدو في كأس العالم للأندية 2025
وجهت جماهير مونتيري المكسيكي طلبا لإدارة ناديها بضرورة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، خلال الفترة المقبلة من أجل المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية 2025.
وباتت أسماء العديد من الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية معروفة والتي ستضم 32 فريقاً، وتقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشارك مونتيري المكسيكي في البطولة باعتباره بطل كأس أبطال الكونكاكاف 2021.
وستضم البطولة أندية من كل من الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الآسيوي، والاتحاد الأفريقي، والكونكاكاف، واتحاد أمريكا الجنوبية، وأوقيانوسيا، وتنطلق في الـ15 يونيو، وتنتهي في الـ13 يوليو من عام 2025.
ووفقا لما ذكره موقع "sdpnoticias"، فقد بدأ نادي مونتيري التخطيط لتعزيز صفوفه قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما ضمن الفريق المشاركة في المسابقة.
وأشار الموقع: "عبّر مشجعو النادي عن رغبتهم الشديدة في التعاقد مع لاعب مميز، وكان اسم كريستيانو رونالدو، هو الأكثر تداولًا بينهم".
وشدد التقرير: "على الرغم من أن قدوم النجم البرتغالي إلى المكسيك يبدو معقدًا، حيث لم يُظهر أبدًا أي رغبة أو نية للعب هناك، إلا أن راتب رونالدو سيكون أول عقبة تواجه إدارة نادي مونتيري".
وغاب رونالدو عن فوز النصر على الفيحاء (3-1)، يوم الجمعة، في الدوري السعودي؛ بسبب الإيقاف.
وشارك رونالدو مع النصر منذ وصوله للفريق في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في 62 مباراة، ساهم في 70 هدفًا بواقع تسجيل 56 هدفًا، وصناعة 14 أخرى لزملائه.
نجم النصر، والبالغ من العمر 39 عاما، يتصدر في الوقت الحالي ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 29 هدفا، وبفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه.