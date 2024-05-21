رسميا.. توني كروس يعلن اعتزاله بعد كأس أوروبا

وفيما يلي بيان اعتزال كروس الرسمي:

"17 يوليو 2014 يوم تقديمي في ريال مدريد اليوم الذي غير حياتي، حياتي كلاعب كرة قدم ولكن بشكل خاص كشخص. لقد كانت بداية فصل جديد في أكبر نادٍ في العالم. بعد 10 سنوات في نهاية الموسم، ينتهي هذا الفصل. لن أنسى أبدًا ذلك الوقت الناجح وأود بشكل خاص أن أشكر كل من رحب بي بقلب مفتوح ووثق بي".

- لكن بشكل خاص أود أن أشكركم أيها المدريديستا الأعزاء، على عاطفتكم وحبكم منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير. وفي الوقت نفسه فإن هذا القرار يعني أن مسيرتي كلاعب كرة قدم ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة اليورو.

- كما قلت دائمًا ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيظل كذلك. أنا سعيد وفخور لأنني وجدت في ذهني التوقيت المناسب لقراري، وأنني أستطيع اختياره بنفسي. كان طموحي دائمًا هو إنهاء مسيرتي في قمة مستواي.

- من الآن فصاعدًا هناك فكرة واحدة فقط إلى الخامس عشرة، هلا مدريد ولا شيء آخر".