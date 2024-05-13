توني كروس يصدم جمهور ريال مدريد بتعليق على إنستغرام (صورة)
وجه الألماني توني كروس، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، صدمة إلى جماهير ناديه؛ بسبب تعليق له على منصة تبادل الصور "إنستغرام".
وبعد ساعات قليلة من احتفال نادي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني بين جماهيره، وطواف اللاعبين شوارع العاصمة بواسطة حافلة تحمل اللاعبين وكأس البطولة، صدم توني كروس جماهير الميرنغي، بسبب تعليق على صورة لزميله في منتخب ألمانيا مانويل نوير.
وعلق توني كروس على صورة للحارس الألماني مانويل نوير وكتب له "الأفضل"؛ ما أثار غضب جماهير ريال مدريد، بسبب تألق أندري لونين وقيادته للريال للتتويج بلقب الليغا، والصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا، عكس نوير الذي تسبب بخطئه في ريمونتادا الريال أمام البايرن.
وتفوق النادي الملكي على النادي البافاري 3/ 2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب ليضرب موعداً مع بروسيا دورتموند الألماني في النهائي الذي سيقام في ملعب ويمبلي لندن في الأول من يونيو المقبل.
وخاطب الألماني توني كروس نجم وسط الريال الجماهير قائلاً: "واثق من أننا سنعود إلى هنا في غضون ثلاثة أسابيع".