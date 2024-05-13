توني كروس يصدم جمهور ريال مدريد بتعليق على إنستغرام (صورة)

وبعد ساعات قليلة من احتفال نادي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني بين جماهيره، وطواف اللاعبين شوارع العاصمة بواسطة حافلة تحمل اللاعبين وكأس البطولة، صدم توني كروس جماهير الميرنغي، بسبب تعليق على صورة لزميله في منتخب ألمانيا مانويل نوير.

وعلق توني كروس على صورة للحارس الألماني مانويل نوير وكتب له "الأفضل"؛ ما أثار غضب جماهير ريال مدريد، بسبب تألق أندري لونين وقيادته للريال للتتويج بلقب الليغا، والصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا، عكس نوير الذي تسبب بخطئه في ريمونتادا الريال أمام البايرن.