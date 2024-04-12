3 سيناريوهات لنهاية نوير مع بايرن ميونخ

كشفت صحيفة "بيلد" عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لنهاية الحارس المخضرم مانويل نوير مع بايرن ميونخ.

وينتهي عقد نوير البالغ من العمر 38 عاما مع بايرن ميونخ في يونيو 2025.

وذكرت الصحيفة، أن السيناريو الأول يمكن أن يكون باعتزال نوير بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، الذي يقام في ميونخ؛ إذ يمكن أن يمثل ذلك الإنجاز الختامي لمسيرة الحارس العالمية الرائعة.

وأوضحت الصحيفة، أن نوير سيعتزل، على أن يخلفه ألكسندر نوبل المعار حاليا إلى شتوتغارت.

لكن هذا يمكن فقط إذا تمكن نوير من التأقلم مع نهاية مسيرته، لأنه، ربما، يتطلع إلى الحياة الأسرية مع ابنه، الذي ولد هذا الربيع.

وربما يرجع ذلك أيضًا إلى أن الأمور أصبحت أكثر صعوبة من الناحية البدنية بالنسبة له، منذ حادث التزلج الذي تعرض له.

وقالت "بيلد" إنه على نوير عمل المزيد، والمتابعة مع اختصاصي العلاج الطبيعي والأطباء، وأن يكون أكثر حرصًا.