بشكل فوري.. استبعاد 3 مدربين كبار من تدريب بايرن ميونخ

كشفت صحيفة "كيكر" أن إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني لم تحسم بعد هوية المدرب الذي سيقود النادي البافاري خلال موسم 2024 ـ 2025، وذلك رغم مرور أكثر من شهر عن الإعلان عن فك الارتباط مع توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري.

وتم تداول عديد الأسماء لتدريب بايرن ميونخ في الموسم المقبل، إلا أن إدارة النادي استبعدت بشكل فوري 3 أسماء كبيرة من القائمة المرشحة لتدريب الفريق وهم الإيطاليان أنطونيو كونتي وماسيمليانو أليغري والبرتغالي جوزيه مورينو وفقا لما أوردته الصحيفة الألمانية.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن مسؤولي البايرن لن يمنحوا الضوء الأخضر لأي من الأسماء الثلاثة : كونتي وأليغري ومورينهو فيما لم يتم التعليق على الأنباء المترددة بشأن استعداد زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني لتدريب بطل ألمانيا للموسم الماضي، بمساعدة النجم السابق للفريق، وزميل زيدان السابق فرانك ريبيري.

وابتعد بايرن ميونخ 13 نقطة كاملة عن متصدر الدوري الألماني الممتاز، باير ليفركوزن وذلك بعد خسارته مباراة القمة أمام بوروسيا دورتموند السبت الماضي ( 2 ـ 0) مقابل فوز ليفركوزن (2 ـ 1) على حساب هوفنهايم (2 ـ 1) قبل 7 جولات من نهاية السباق.

ويأمل مدرب بايرن ميونخ، توماس توخيل، في المراهنة على لقب دوري أبطال اوروبا، كآخر فرصة له خلال تجربته مع النادي حيث يلتقي بأرسنال الإنجليزي في ربع النهائي، من أجل تكرار الإنجاز الذي حققه مع تشيلسي الإنجليزي في موسم 2021.