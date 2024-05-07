أنشيلوتي يكشف تعليماته للاعبي ريال مدريد قبل مواجهة بايرن ميونخ
طالب كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لاعبي فريقه باللعب بمزيد من السرعة والقوة إذا أرادوا الحفاظ على آمالهم في الحصول على ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والفوز على بايرن ميونخ في إياب قبل نهائي دوري الأبطال، غدا الأربعاء.
وحسم ريال لقب الدوري الإسباني مطلع الأسبوع قبل أربع مباريات على النهاية، لكن ذلك لم يمنع أنشيلوتي من توجيه انتقادات شديدة لأداء فريقه في التعادل 2-2 في مباراة الذهاب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في ألمانيا.
وحذّر المدرب لاعبيه من أنهم لا يمكنهم تحمل أداء دون المستوى مرة أخرى إذا أرادوا خوض المباراة النهائية في الأول من يونيو على ملعب ويمبلي.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "نحتاج إلى أداء يتسم بالقوة والسرعة.. بالنظر إلى مباراة الذهاب، كان من الممكن أن نفعل الكثير دفاعيا"، مشددا على أن فريقه لا يمكنه الاستهانة بالتحدي الذي يمثله بايرن رغم الموسم المحلي المخيب للآمال للفريق الألماني.
وأنهى باير ليفركوزن هيمنة بايرن على الدوري الألماني التي استمرت 11 عاما بفوزه بلقب الدوري الشهر الماضي، لكن أنشيلوتي قال إن بطل أوروبا ست مرات سيملك حافزا إضافيا للفوز باللقب الوحيد الذي لا يزال بإمكانه المنافسة عليه هذا الموسم.
وأضاف: "بايرن وريال ناديان متشابهان لأن لديهما تاريخا عظيما وحققا نجاحا كثيرا. علينا أن نحترم منافسنا لأنه قدم أداء جيدا جدا وأفضل منا في مباراة الذهاب".
وأضاف: "نحن متحمسون للغاية لأنها قد تكون ليلة ساحرة أخرى بالنسبة لنا، لكن لا يوجد تفاؤل. نحن ندرك الصعوبات التي سنواجهها".