أنشيلوتي يكشف تعليماته للاعبي ريال مدريد قبل مواجهة بايرن ميونخ

طالب كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لاعبي فريقه باللعب بمزيد من السرعة والقوة إذا أرادوا الحفاظ على آمالهم في الحصول على ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والفوز على بايرن ميونخ في إياب قبل نهائي دوري الأبطال، غدا الأربعاء.

وحسم ريال لقب الدوري الإسباني مطلع الأسبوع قبل أربع مباريات على النهاية، لكن ذلك لم يمنع أنشيلوتي من توجيه انتقادات شديدة لأداء فريقه في التعادل 2-2 في مباراة الذهاب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في ألمانيا.

وحذّر المدرب لاعبيه من أنهم لا يمكنهم تحمل أداء دون المستوى مرة أخرى إذا أرادوا خوض المباراة النهائية في الأول من يونيو على ملعب ويمبلي.