رد حاسم من أنشيلوتي عن سبب استبداله أردا غولر أمام قادش
رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن السبب وراء اتخاذه قرارا باستبدال التركي أردا غولر، لاعب الفريق، في مواجهة قادش، التي جمعت الفريقين مساء السبت، رغم تألق اللاعب الشاب.
وتوج ريال مدريد رسميا بلقب مسابقة الدوري الإسباني، وذلك للمرة رقم 36 في تاريخ الميرينغي.
وجاء تتويج ريال مدريد باللقب، عقب فوزه على ضيفه قادش بثلاثية دون رد، وخسارة برشلونة أمام مضيفه جيرونا 2-4، ضمن الجولة 34 من الليغا.
وقال أنشيلوتي عقب اللقاء: "أردا لعب الدور الذي كان يجب أن يلعبه، لأنه لا يزال شاباً وقد بدأ بإظهار جودته.. وأمس أخرجته لأنني كنت بحاجة للاعبين أكثر حيوية ولكي أفوز بالمباراة، وهو ما طلبه مني ريال مدريد حين قام بالتوقيع معي.. وليس منح الشباب دقائق أطول".
وأضاف: "أرى بأن غولر في الطريق الصحيح وهذا أمر إيجابي، التحول مستمر لأن الشباب يتطورون والقدامى لا زالوا يقدمون مستوى رائعاً"
وحقق الريال اللقب قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، كونه يحتل الصدارة حاليا برصيد 87 نقطة بفارق 13 نقطة عن جيرونا.
وانتزع جيرونا الوصافة من برشلونة؛ إذ تراجع الأخير للمركز الثالث وذلك برصيد 73 نقطة، لتكون المرة الأولى في التاريخ التي يفوز فيها جيرونا على البارسا ذهابا وإيابا في الموسم نفسه من الليغا.
واستعاد ريال مدريد لقب الليغا، بعدما فقده في الموسم الماضي لصالح برشلونة، علما بأنه ابتعد في صدارة الأكثر تتويجا بالمسابقة.
وبات ريال مدريد يحتل صدارة الأكثر تتويجا بالدوري الإسباني برصيد 36 لقبا بفارق 9 ألقاب عن برشلونة الوصيف في هذا الترتيب.
ويأتي تتويج ريال مدريد بالليغا في توقيت مهم للفريق الذي سيلعب يوم الأربعاء المقبل ضد بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بالتعادل 2-2.