رد حاسم من أنشيلوتي عن سبب استبداله أردا غولر أمام قادش

رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن السبب وراء اتخاذه قرارا باستبدال التركي أردا غولر، لاعب الفريق، في مواجهة قادش، التي جمعت الفريقين مساء السبت، رغم تألق اللاعب الشاب.

وتوج ريال مدريد رسميا بلقب مسابقة الدوري الإسباني، وذلك للمرة رقم 36 في تاريخ الميرينغي.

وجاء تتويج ريال مدريد باللقب، عقب فوزه على ضيفه قادش بثلاثية دون رد، وخسارة برشلونة أمام مضيفه جيرونا 2-4، ضمن الجولة 34 من الليغا.

وقال أنشيلوتي عقب اللقاء: "أردا لعب الدور الذي كان يجب أن يلعبه، لأنه لا يزال شاباً وقد بدأ بإظهار جودته.. وأمس أخرجته لأنني كنت بحاجة للاعبين أكثر حيوية ولكي أفوز بالمباراة، وهو ما طلبه مني ريال مدريد حين قام بالتوقيع معي.. وليس منح الشباب دقائق أطول".